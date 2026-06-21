تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

إمبراطورية "راي بان" تهتز... صراع عائلي على مليارات ديل فيكيو

Lebanon 24
21-06-2026 | 23:00
A-
A+
إمبراطورية راي بان تهتز... صراع عائلي على مليارات ديل فيكيو
إمبراطورية راي بان تهتز... صراع عائلي على مليارات ديل فيكيو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تدخل إمبراطورية "راي بان" مرحلة جديدة من الصراع العائلي، بعدما صعّد ليوناردو ماريا ديل فيكيو، أحد ورثة مؤسس "لوكسوتيكا" الراحل، موقفه من الشركة القابضة العائلية "دلفين"، دفاعاً عن صفقة استحواذ ضخمة على حصص اثنين من أشقائه.

ويسعى ديل فيكيو، البالغ 31 عاماً، إلى شراء حصتي شقيقيه لوكا وباولا ديل فيكيو في "دلفين"، والبالغتين معاً 25%، في صفقة تقدر بنحو 10 مليارات يورو، ما سيرفع حصته إلى 37.5% ويجعله أكبر مساهم في الشركة القابضة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
Advertisement

وفي رسالة مفتوحة نشرها على موقع صحيفة "كوتيديانو ناتسيونالي" التي يملكها، اتهم ديل فيكيو مجلس إدارة "دلفين" بعدم تقديم تفسيرات واضحة حول تغيّر موقفه من الصفقة، قبل أيام من اجتماع حاسم للمساهمين مقرر في 30 حزيران.

وكتب: "لم تعد القضية مالية، بل أصبحت مسألة حوكمة"، متسائلاً عن سبب ظهور الاعتراضات بعد تصويت المساهمين لمصلحة عناصر رئيسية في الصفقة، وبعد تصريحات وصفت إعادة الهيكلة بأنها خطوة تعزز الاستقرار.

ويعكس هذا التحرك تصاعد الصراع حول السيطرة على واحدة من أكبر الثروات في أوروبا، في ظل هيكل حوكمة معقد وضعه ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس "لوكسوتيكا"، قبل وفاته عام 2022، بهدف الحد من الانقسامات داخل العائلة.

ولا يزال إتمام الصفقة مرتبطاً بتأمين تمويل بقيمة 10 مليارات يورو من بنوك "يوني كريديت" و"بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول"، في واحدة من أكبر صفقات تمويل الاستحواذ التي يسعى إليها فرد في أوروبا.

وقال ديل فيكيو إن الجهات المقرضة طلبت ضمانات إضافية بشأن توزيعات الأرباح المستقبلية واستقرار رأس المال والاستراتيجية طويلة الأجل لـ"دلفين"، معتبراً أن هذه المطالب مشروعة، لكنه انتقد غياب موقف موحد وشفاف من مجلس الإدارة.

وفي موازاة ذلك، يدرس رئيس مجلس إدارة "دلفين" فرانشيسكو ميليري خياراً بديلاً، يقضي بأن تعيد الشركة القابضة شراء حصص لوكا وباولا ديل فيكيو، ثم تعيد توزيعها على الورثة الستة المتبقين، وفق ما نقلته صحيفة "لا ريبوبليكا".

وتملك "دلفين" حضوراً واسعاً في الاقتصاد الإيطالي، من خلال حصتها في "إسيلور لوكسوتيكا" واستثماراتها في مؤسسات مالية بارزة، بينها "مونتي دي باسكي دي سيينا" و"جنرالي" و"يوني كريديت".

ومع تجاوز صافي قيمة أصولها 40 مليار يورو، تعد "دلفين" لاعباً مؤثراً في المشهد الاقتصادي الإيطالي، خصوصاً في ملفات المصارف والقطاع المالي.

ومن المنتظر أن يجتمع الورثة في 30 حزيران للموافقة على النتائج المالية وتوزيعات الأرباح، لكن ديل فيكيو يرى أن الاجتماع سيتجاوز الأرقام.
 
وقال: "لن يكون اجتماع 30 حزيران متعلقاً بالأرباح أو الميزانية العمومية أو إتمام الصفقة، بل سيتناول أمراً أعمق: طبيعة شركة دلفين ومستقبلها". (بلومبرغ)
مواضيع ذات صلة
"أسوأ إمبراطورية حرب في العالم".. تصريح أميركي يستفز كوريا الشمالية والصين
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
في "إمبراطورية زوكربيرغ".. ميتا تُسرح آلاف الموظفين وتلغي وظائف شاغرة
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إشكال عائلي بين شخصين في طيردبا تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استئناف "ألفاريز ومارشال" التدقيق في "مليارات الدعم والتحويلات"
lebanon 24
Lebanon24
22/06/2026 09:18:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإدارة

رأس المال

المستقبل

الإيطالي

بلومبرغ

أوروبا

اريبا

كريدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
01:03 | 2026-06-22
Lebanon24
00:48 | 2026-06-22
Lebanon24
23:47 | 2026-06-21
Lebanon24
16:56 | 2026-06-21
Lebanon24
16:50 | 2026-06-21
Lebanon24
16:45 | 2026-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24