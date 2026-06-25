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إقتصاد

وسط توقعات صادمة بمزيد من الخسائر.. النفط يواصل الهبوط

Lebanon 24
25-06-2026 | 03:16
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وسط توقعات صادمة بمزيد من الخسائر.. النفط يواصل الهبوط
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اقتربت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، من مستويات ما قبل اندلاع الحرب مع إيران، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وارتفاع التوقعات بزيادة الإمدادات من الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب، الأقرب استحقاقاً، 1.22 دولار، أو 1.65%، لتسجل 72.52 دولاراً للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار، أو 1.45%، إلى 69.32 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان أدنى مستوى لهما منذ 27 شباط، في مؤشر إلى تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت الأسواق مؤشرات على تحسن المعروض في الأجل القريب، إذ جرى تداول عقود برنت تسليم آب عند مستويات أقل من عقود أيلول، التي بلغت 73.59 دولاراً للبرميل، ما يعكس وفرة في الإمدادات الفورية.

وقال توني سيكامور، المحلل لدى "آي جي"، إن سرعة هبوط الأسعار فاجأت كثيراً من المتعاملين، بعدما بدأت الأسواق تسعّر عودة أسرع لإمدادات الشرق الأوسط مقارنة بما كان متوقعاً قبل أسبوعين.

وكان خام برنت قد خسر أكثر من 3 دولارات في جلسة الأربعاء، مع انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات، فيما أنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة منخفضاً بنحو 3 دولارات أيضاً.

وتعكس هذه التحركات تبدلاً سريعاً في معنويات المستثمرين، مع تراجع احتمالات حدوث اضطرابات كبيرة في تدفقات النفط العالمية.

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توني سيكامور

الشرق الأوسط

خام برنت

تكساس

حسن ا

إيران

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