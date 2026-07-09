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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

Lebanon 24
09-07-2026 | 14:00
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أسعار النفط تتراجع مع تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية
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تراجعت أسعار النفط، بعد مكاسب حققتها في وقت سابق، في ظل ترقب الأسواق لتداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته المحتملة على حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا، أو ما يعادل 0.1%، لتسجل 77.91 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا، بنسبة 0.5%، إلى 73.14 دولارًا للبرميل، بعدما كان الخامان قد بلغا أعلى مستوياتهما منذ 22 حزيران خلال تعاملات الأربعاء.

وجاء التراجع رغم ارتفاع الأسعار في تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات جديدة استهدفت إيران، أعقبها رد إيراني بهجمات استهدفت الكويت والبحرين، ما زاد من مخاوف المستثمرين بشأن أمن إمدادات النفط في المنطقة.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى "ساكسو بنك"، إن الأسواق تعيش حالة من التوتر الشديد، مشيرًا إلى أن أي تطور يقلل فرص التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة الأوضاع يدفع إلى زيادة تقلبات أسعار النفط.

وفي السياق، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن الأسواق تتوقع تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، معتبرًا أن هذه التوقعات تبدو منطقية في ظل المعطيات الحالية.

وتزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، بعدما أوصت شركات تأمين متخصصة في مخاطر الحرب بعض شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر المضيق، فيما بدأت شركات أخرى مراجعة شروط وثائق التأمين عقب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن.

من جهته، أكد بنك "غولدمان ساكس" أن المخاطر التي تهدد تدفقات النفط في الخليج لا تزال مرتفعة على المدى القريب، متوقعًا عودة الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية بحلول نهاية يوليو/تموز، في حال استئناف المفاوضات بشأن الملف الإيراني، واستمرار الإعفاءات المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية، إلى جانب توفير ضمانات أمنية لشركات الشحن.

وحذر البنك من أن تعثر المحادثات، أو تصاعد الهجمات على ناقلات النفط، أو فرض الولايات المتحدة قيودًا إضافية على صادرات النفط الإيراني، قد يؤدي إلى اضطرابات أكبر في الإمدادات وارتفاع جديد في الأسعار.

بدورها، توقعت أنيكا غوبتا، رئيسة أبحاث الاقتصاد الكلي في "ويزدوم تري"، أن يتحرك خام برنت خلال الشهر المقبل ضمن نطاق يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل، مع ميل طفيف نحو الارتفاع، مشيرة إلى أن تعافي الإمدادات العالمية لا يزال غير مكتمل، في حين لم تنهار الجهود الدبلوماسية بشكل كامل رغم تعثرها.

وفي تطور منفصل، أعلنت روسيا حظر صادرات الديزل مؤقتًا بهدف دعم السوق المحلية، بعد أن أدت هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على عدد من المصافي إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود داخل البلاد.

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