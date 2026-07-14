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إقتصاد

باب المندب: كيف يهدد إغلاق أهم ممر مائي الاقتصاد العالمي؟

Lebanon 24
14-07-2026 | 11:30
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باب المندب: كيف يهدد إغلاق أهم ممر مائي الاقتصاد العالمي؟
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يعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تعبره سنوياً أكثر من 21 ألف سفينة، مما يجعله عصب التجارة الدولية وخط إمداد استراتيجي للطاقة والسلع بين الشرق والغرب. إلا أن هذا الشريان الحيوي بات اليوم يواجه تهديدات أمنية متزايدة، مما يثير مخاوف دولية واسعة من احتمالية "الشلل" الكامل لحركة الملاحة فيه.
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وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن إغلاق المضيق، ولو بشكل جزئي، لن تقتصر تداعياته على الدول المشاطئة فحسب، بل ستمتد لتحدث صدمة في سلاسل التوريد العالمية. فالاعتماد الكبير على هذا الممر في نقل النفط والغاز يجعله نقطة ارتكاز للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يؤدي فوراً إلى:

- ارتفاع تكاليف الشحن: اضطرار السفن لاتخاذ مسارات بديلة أطول، مما يرفع تكاليف الوقود والتأمين.
- اضطراب سلاسل الإمداد: تأخير وصول البضائع والمواد الخام، مما يؤثر على الصناعات والأسواق في مختلف القارات.
- ارتفاع أسعار الطاقة والسلع: انعكاس تكاليف الشحن الإضافية على أسعار المستهلك النهائي، مما يفاقم التضخم العالمي.

إن استمرار التوترات في هذه المنطقة الحيوية يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ صعب؛ فالبحث عن حلول لتأمين حركة الملاحة بات ضرورة ملحة لمنع انهيار تدفقات التجارة العالمية، وضمان استقرار الأسواق التي تعتمد بشكل جوهري على عبور السفن بسلام عبر هذا الممر الاستراتيجي.

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