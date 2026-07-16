العراق وشيفرون يقتربان من اتفاقات جديدة لتوسيع التعاون النفطي

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أعلن مسؤول تنفيذي بارز في شركة شيفرون الأميركية للطاقة أن الشركة ستوقّع يوم الجمعة مذكرات تفاهم مع الحكومة العراقية بهدف تعزيز تعاونها في حقلي "غرب القرنة 2" و"الناصرية" النفطيين.
وأوضح المسؤول أن شيفرون تواصل في الوقت نفسه مباحثاتها مع بغداد لإجراء دراسات فنية وتقييم الخيارات المتاحة لإنشاء مسارات لخطوط أنابيب جديدة تهدف إلى نقل النفط الخام إلى خارج العراق وتجاوز مضيق هرمز.
وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى مقر شركة شيفرون في مدينة هيوستن بولاية تكساس، اليوم الخميس، ضمن زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت خمسة أيام، شملت اجتماعًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".
وتسعى الحكومة العراقية إلى توسيع تعاونها مع الشركات الأميركية في قطاع الطاقة، بهدف دعم خططها لزيادة إنتاج النفط وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وكانت شيفرون قد دخلت في فبراير الماضي مفاوضات حصرية مع العراق بشأن تطوير حقل "غرب القرنة 2"، الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية عالميًا، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو 460 ألف برميل يوميًا.
وقال المسؤول التنفيذي إن مذكرة التفاهم المرتقبة ستساهم في تحديد الإطار التجاري للمشروع، وتمهّد الطريق أمام التوصل إلى اتفاق نهائي يمنح شيفرون دورًا في إدارة وتطوير الحقل.
وفي أغسطس الماضي، وقعت شيفرون والحكومة العراقية اتفاقًا أوليًا لتطوير مشروع حقل "الناصرية" النفطي، الذي يضم أربعة قطاعات استكشافية، إلى جانب خطط لتطوير عدد من الحقول النفطية المنتجة الأخرى.