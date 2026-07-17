الأربعة الكبار معاً لأول مرة.. أرقام تكشف اقتصاد نصف نهائي المونديال

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وكان نظام القرعة قد أبعد هذه المنتخبات عن مواجهة بعضها قبل المربع الذهبي، على أساس احتمال استمرارها في البطولة، وهو ما تحقق فعلياً. ولا تنفصل قوة ثلاثة منها عن امتلاكها دوريات محلية ضخمة تحظى بتمويلات مرتفعة داخل اقتصادات أوروبية كبيرة.تأتي إسبانيا، المصنفة الأولى، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مع توقعات بنمو يبلغ 2.1% عام 2026، مقابل 0.7% للمنطقة. وبلغ ناتجها المحلي 1.9 تريليون دولار في 2025، مع متوسط دخل فردي يقارب 38 ألف دولار وتضخم بنسبة 2.7%.ويتصدر أندية العالم بإيرادات بلغت 1.2 مليار يورو في موسم 2024-2025، يليه برشلونة بنحو 975 مليون يورو، ثم أتلتيكو مدريد محلياً بإيرادات وصلت إلى 455 مليون يورو، وفق تقرير " الأموال 2026" الصادر عن "ديلويت".أما ، فتمتلك ثاني أكبر اقتصاد في ، بناتج بلغ 3.37 تريليونات دولار، ومتوسط دخل فردي يقارب 49 ألف دولار، وتضخم عند 0.9%. لكن نموها بقي عند 0.8%، فيما يُتوقع وصول الدين العام إلى 120% من الناتج المحلي عام 2027.ويُعد سان جيرمان أبرز قوة مالية كروية فرنسية، بعدما حقق إيرادات تقارب 837 مليون يورو، ليحتل المركز الرابع أوروبياً، وهو النادي الفرنسي الوحيد بين أكبر 20 نادياً من حيث الدخل.وفي إنكلترا، يستند "البريميرليغ" إلى اقتصاد بريطاني بلغ حجمه 4 تريليونات دولار، مع متوسط دخل فردي بنحو 58 ألف دولار وتضخم عند 3.9%. ورغم تباطؤ النمو بعد "بريكست"، بقي الدوري الإنجليزي الأوسع حضوراً مالياً.وتضم قائمة أكبر الأندية الإنجليزية من حيث الإيرادات ليفربول بـ836 مليون يورو، ومانشستر سيتي بـ829 مليوناً، وأرسنال بـ822 مليوناً، ومانشستر يونايتد بـ793 مليوناً، وتوتنهام بـ672 مليوناً، وتشيلسي بـ584 مليوناً.في المقابل، تصل الأرجنتين إلى المربع الذهبي من واقع اقتصادي مختلف. فقد بلغ ناتجها المحلي 683 مليار دولار، ومتوسط دخل الفرد نحو 15 ألف دولار، فيما تراجع التضخم من 219% عام 2024 إلى 39% في 2025.ويبقى بوكا جونيورز وريفر بليت أبرز أنديتها، لكن إجمالي إيرادات الرعاية في الدوري الأرجنتيني لم يتجاوز 28.16 مليون دولار عام 2024، في فارق مالي واسع عن الدوريات الأوروبية الثلاثة الأخرى. (الجزيرة)