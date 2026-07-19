تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

مليارات الدولارات تتدفّق على توقعات نهائي كأس العالم

Lebanon 24
19-07-2026 | 16:00
A-
A+
مليارات الدولارات تتدفّق على توقعات نهائي كأس العالم
مليارات الدولارات تتدفّق على توقعات نهائي كأس العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجلت أسواق التنبؤ المرتبطة بالأحداث الرياضية نشاطًا قياسيًا مع اقتراب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، حيث شهدت منصات تداول العقود المرتبطة بالنتائج الرياضية ارتفاعًا غير مسبوق في حجم السيولة، ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالبطولة.

وبحسب البيانات المتاحة، تجاوز إجمالي التداولات المرتبطة بكأس العالم 2026 على منصة Kalshi الأميركية حاجز 25 مليار دولار، فيما تخطى حجم العقود المتداولة على سوق المباراة النهائية وحدها 1.27 مليار دولار، لتصبح أكبر سوق منفرد على المنصة من حيث قيمة التداول.

وفي الوقت نفسه، سجلت منصة Polymarket نشاطًا قويًا خلال البطولة، إذ بلغ حجم التداول في سوق توقع الفائز بكأس العالم نحو 4 إلى 4.4 مليارات دولار، بينما تجاوز إجمالي التداول عبر مختلف أسواق البطولة، بما يشمل توقعات البطل والهداف والجوائز وغيرها، حاجز 5 مليارات دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب إجمالي التداولات على منصتي Kalshi وPolymarket من 30 مليار دولار، ما يعكس النمو المتسارع لأسواق التنبؤ خلال البطولات الرياضية الكبرى، رغم استمرار سيطرة شركات المراهنات التقليدية على النسبة الأكبر من السوق العالمي.

وتتوقع تقديرات متخصصة أن يتجاوز حجم الأموال المتداولة على كأس العالم 2026 عبر منصات التنبؤ وشركات المراهنات التقليدية مجتمعة 50 مليار دولار، في مستوى قد يتخطى الأرقام المسجلة في النسخ السابقة من البطولة.

وتختلف منصات التنبؤ عن المراهنات التقليدية في طريقة عملها، إذ تعتمد على تداول عقود مرتبطة باحتمالات وقوع أحداث معينة، بينما تعكس أسعار هذه العقود توقعات المشاركين بشأن فرص تحقق النتائج، ما يجعلها مؤشراً يتابعه المستثمرون والمهتمون بالرياضة.

ويرى محللون أن ارتفاع حجم التداول لا يعني بالضرورة توقع نتيجة محددة للمباراة، بل يعكس حجم المشاركة والنشاط في السوق، حيث تتغير أسعار العقود باستمرار وفق عمليات الشراء والبيع بين المتداولين.

ومن المتوقع أن تواصل أحجام التداول ارتفاعها مع استمرار نشاط الأسواق حتى موعد انطلاق النهائي، ما قد يجعل المباراة بين إسبانيا والأرجنتين واحدة من أكبر الأحداث الرياضية من حيث حجم التداول في تاريخ أسواق التنبؤ.

ويُشار إلى أن أرقام التداول المعلنة من منصات مثل Kalshi وPolymarket تمثل حجم التداول الإجمالي للعقود، أي مجموع قيم عمليات البيع والشراء التي تمت، وليس بالضرورة حجم الأموال التي خاطر بها المشاركون فعليًا، إذ يمكن تداول العقد الواحد أكثر من مرة قبل إغلاق السوق. أما قيمة المراهنات الفعلية فهي تختلف عادةً عن حجم التداول المعلن.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جودة الهواء خلال نهائي كأس العالم: هذه توقعات الطقس في ظل اشتعال حرائق الغابات في كندا
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جوائز نهائي كأس العالم: كم ربحت إسبانيا من فوزها على الأرجنتين؟
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق الشوط الإضافي الثاني بين الأرجنتين وإسبانيا (0-0) في نهائي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق الشوط الإضافي الأول بين الأرجنتين وإسبانيا (0-0) في نهائي كأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
20/07/2026 07:45:36 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

مونديال 2026

البطولات الرياضية

كأس العالم

نهائي كأس

الأرجنتين

الرياض

رياضي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:57 | 2026-07-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-07-19
Lebanon24
23:00 | 2026-07-19
Lebanon24
14:00 | 2026-07-19
Lebanon24
09:28 | 2026-07-19
Lebanon24
08:57 | 2026-07-19
Lebanon24
08:26 | 2026-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24