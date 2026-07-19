مليارات الدولارات تتدفّق على توقعات نهائي كأس العالم

سجلت أسواق التنبؤ المرتبطة بالأحداث الرياضية نشاطًا قياسيًا مع اقتراب المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين والأرجنتين، حيث شهدت منصات تداول العقود المرتبطة بالنتائج الرياضية ارتفاعًا غير مسبوق في حجم السيولة، ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير بالبطولة.

وبحسب البيانات المتاحة، تجاوز إجمالي التداولات المرتبطة بكأس العالم 2026 على منصة Kalshi الأميركية حاجز 25 مليار دولار، فيما تخطى حجم العقود المتداولة على سوق المباراة النهائية وحدها 1.27 مليار دولار، لتصبح أكبر سوق منفرد على المنصة من حيث قيمة التداول.

وفي الوقت نفسه، سجلت منصة Polymarket نشاطًا قويًا خلال البطولة، إذ بلغ حجم التداول في سوق توقع الفائز بكأس العالم نحو 4 إلى 4.4 مليارات دولار، بينما تجاوز إجمالي التداول عبر مختلف أسواق البطولة، بما يشمل توقعات البطل والهداف والجوائز وغيرها، حاجز 5 مليارات دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب إجمالي التداولات على منصتي Kalshi وPolymarket من 30 مليار دولار، ما يعكس النمو المتسارع لأسواق التنبؤ خلال الكبرى، رغم استمرار سيطرة شركات المراهنات التقليدية على النسبة الأكبر من السوق العالمي.

وتتوقع تقديرات متخصصة أن يتجاوز حجم الأموال المتداولة على 2026 عبر منصات التنبؤ وشركات المراهنات التقليدية مجتمعة 50 مليار دولار، في مستوى قد يتخطى الأرقام المسجلة في النسخ السابقة من البطولة.

وتختلف منصات التنبؤ عن المراهنات التقليدية في طريقة عملها، إذ تعتمد على تداول عقود مرتبطة باحتمالات وقوع أحداث معينة، بينما تعكس أسعار هذه العقود توقعات المشاركين بشأن فرص تحقق النتائج، ما يجعلها مؤشراً يتابعه المستثمرون والمهتمون بالرياضة.

ويرى محللون أن ارتفاع حجم التداول لا يعني بالضرورة توقع نتيجة محددة للمباراة، بل يعكس حجم المشاركة والنشاط في السوق، حيث تتغير أسعار العقود باستمرار وفق عمليات الشراء والبيع بين المتداولين.

ومن المتوقع أن تواصل أحجام التداول ارتفاعها مع استمرار نشاط الأسواق حتى موعد انطلاق النهائي، ما قد يجعل المباراة بين إسبانيا والأرجنتين واحدة من أكبر الأحداث الرياضية من حيث حجم التداول في تاريخ أسواق التنبؤ.

ويُشار إلى أن أرقام التداول المعلنة من منصات مثل Kalshi وPolymarket تمثل حجم التداول الإجمالي للعقود، أي مجموع قيم عمليات البيع والشراء التي تمت، وليس بالضرورة حجم الأموال التي خاطر بها المشاركون فعليًا، إذ يمكن تداول العقد الواحد أكثر من مرة قبل إغلاق السوق. أما قيمة المراهنات الفعلية فهي تختلف عادةً عن حجم التداول المعلن.