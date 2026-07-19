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إقتصاد

قفزة جديدة لسامسونغ.. قيمة علامتها التجارية تلامس 100 مليار دولار

Lebanon 24
19-07-2026 | 23:00
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قفزة جديدة لسامسونغ.. قيمة علامتها التجارية تلامس 100 مليار دولار
قفزة جديدة لسامسونغ.. قيمة علامتها التجارية تلامس 100 مليار دولار photos 0
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ذكرت شركة استشارات بريطانية، أن قيمة العلامة التجارية لمجموعة "سامسونغ" بلغت 97.4 مليار دولار أميريكي هذا العام، لتحتل المرتبة الثامنة بين كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وسجلت قيمة مجموعة "سامسونغ" زيادة بنسبة 8.9% مقارنة بالتقدير السابق للعام الماضي البالغ 89.4 مليار دولار، وفقا لشركة "براند فاينانس"، وهي شركة استشارية عالمية متخصصة في تقييم العلامات التجارية.

وظلت "سامسونغ"، التي تراجعت مرتبتها بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، العلامة التجارية الكورية الجنوبية الوحيدة ضمن المراكز العشرة الأولى.

واحتلت شركة "إس كيه هاينكس" المرتبة 28، مرتفعة بمقدار مرتبة واحدة عن العام السابق، بحسب وكالة "يونهاب".

وتراجعت مجموعة "إل جي" بمقدار 8 مراكز لتحتل المرتبة 44؛ في حين احتلت شركة "كوبانغ"، وهي عملاق التجارة الإلكترونية المدرجة في البورصة الأمريكية والتي تحقق أكثر من 90% من إيراداتها في كوريا الجنوبية، المرتبة 49، متراجعة بمركز واحد عن العام السابق.

واحتلت شركة "نايفر"، المشغلة لمحرك البحث الرائد في كوريا الجنوبية، المرتبة 95، مرتفعة 5 مراكز عن العام السابق. 

واستحوذت الولايات المتحدة على 46 علامة تجارية من بين أفضل 100 علامة تجارية، وتليها الصين واليابان بـ 25 و9 علامات تجارية على التوالي.

واحتلت شركة "آبل" المرتبة الأولى بقيمة بلغت 607.6 مليار دولار؛ وتليها "مايكروسوفت"،"غوغل"، "أمازون".

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