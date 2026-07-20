ارتفاع أغلب الأسهم الآسيوية

ارتفعت أغلب أسواق الأسهم في خلال تعاملات الاثنين، في حين تراجع مؤشر كوسبي للأسهم الجنوبية بنحو 5 بالمئة في ظل تخلص المستثمرين من المزيد من الأسهم المرتبطة .وأغلقت السوق اليابانية أبوابها اليوم بسبب عطلة رسمية، في حين تباين أداء الأسهم الأميركية في التعاملات الآجلة.وفي سوق ارتفعت الأسعار بأكثر من 2 بالمئة حيث ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل، مع اقتراب وإيران من استئناف الحرب الشاملة بينهما. وفي ساعة مبكرة أعلنت الولايات المتحدة شن المزيد من الهجمات لليلة التاسعة على التوالي.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.6 بالمئة إلى 90.4 دولارا للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي بنسبة 2.2 بالمئة إلى 83.6 دولارا للبرميل.وقال وارن باترسون وإيوا مانثي، محللا أسواق السلع في آي.إن.جي، في مذكرة اليوم الاثنين: "تواصل الولايات المتحدة وإيران تبادل الضربات، التي أثبتت أنها مميتة لكلا الجانبين .. إذا استمر هذا التصعيد دون رادع، فقد نعود إلى الهجمات واسعة النطاق".وأشار المحللان إلى أن حركة الناقلات في مضيق هرمز في الذي تمر منه عادة نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية،، توقفت تقريبا، مما يزيد من الضغوط على الإمدادات في سوق الطاقة العالمية.وفي أسواق آسيا تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4.9 بالمئة إلى 6491 نقطة، حيث انخفض سهم شركة سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 4.4 بالمئة وسهم إس.كيه هاينكس لرقائق الذاكرة بنسبة 3.3 بالمئة وهما من أكبر الأسهم المدرجة على المؤشر.وفي تايوان تراجع مؤشر تايكس الرئيسي بأقل من 0.1 بالمئة في حين ارتفع سهم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لصناعة الرقائق الإلكترونية بنسبة 2 بالمئة، بعد تراجعه يوم الجمعة بنسبة 7.3 بالمئة، عقب إعلان اعتزامها استثمار 100 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.وارتفع مؤشر هانغ سينغ لبورصة هونغ كونغ بنسبة 2.1 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم بنسبة 1.2 بالمئة. وارتفع مؤشر إس أند بي/أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 0.2 بالمئة.في المقابل تراجع مؤشر سينسكس للأسهم الهندية بنسبة 0.9 بالمئة.