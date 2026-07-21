مفاجأة كبرى... ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك تتراجع وهذا ما بلغته

تراجعت ثروة الملياردير الأميركي مجددًا إلى ما دون 800 مليار دولار، بعد إلغاء أحدث محاولة لإطلاق مركبة "ستارشيب" التابعة لشركته " ".

ووفق مؤشر " " للمليارديرات، خسر خلال الجلسة الماضية نحو 40.7 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 792.8 مليار دولار.

وجاء التراجع بعد انخفاض سهم "سبيس إكس" بنحو 4%، في وقت لا يزال فيه ماسك يحافظ على لقب أغنى رجل في العالم. كما واصل السهم موجة خسائر امتدت خمسة أيام، تراجعت خلالها القيمة السوقية للشركة بنحو 14.5%.

وتسارعت عمليات البيع عقب إعلان ماسك إلغاء التجربة الـ13 لإطلاق "ستارشيب"، بعدما أوقف النظام الآلي عملية الإطلاق بسبب فشل عدة محركات في الصاروخ الحامل في الاشتعال خلال مرحلة التحضير. وأكد ماسك عبر منصة “إكس” أن المحاولة المقبلة ستجرى مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت ثروة ماسك قد بلغت ذروتها في 16 حزيران الماضي، حين قدرتها "فوربس" بنحو 1.45 تريليون دولار، قبل أن يخسر منذ ذلك الحين قرابة 700 مليار دولار في أكبر تراجع مالي يشهده في مسيرته.