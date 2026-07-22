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إقتصاد

قريبا.. لبنان يستعد لفتح التراخيص لزراعة "القنب" الطبي

Lebanon 24
22-07-2026 | 15:06
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قريبا.. لبنان يستعد لفتح التراخيص لزراعة القنب الطبي
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كشف رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي في لبنان، الدكتور داني فاضل، عن إحراز تقدم نوعي في استكمال الإطار التنظيمي للقطاع، موضحاً أن مجلس الخدمة المدنية أتمّ دراسة مشروع الأنظمة والمراسيم والجداول الخاصة بالهيئة تمهيداً لإحالتها رسمياً وفق الأصول.
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وأوضح فاضل، عقب اجتماع عُقد في مكتب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، بحضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضي نسرين مشموشي، والأمين العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، أن المجلس أنجز المراجعة النهائية للمشروع بعد ورود ملاحظات جميع الوزارات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة. وأكد أن مجلس الخدمة المدنية سيُحيل كتابه الرسمي المتضمن رأيه النهائي قبل الخامس من آب المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فور تسلّم الكتاب الرسمي، سيدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة لإقرار الصيغة النهائية للمشروع وإحالته سريعاً إلى رئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد محطة أساسية للانتقال إلى المرحلة التنفيذية وفتح باب تقديم طلبات التراخيص عبر منصة إلكترونية جاهزة بالكامل، بما يضمن إطلاق القطاع وفق معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة لدعم الاقتصاد الوطني والتنمية الزراعية والصناعية.
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