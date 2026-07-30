تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد الأميركي.. نمو متوقع بـ2.1% رغم حرب إيران

Lebanon 24
30-07-2026 | 02:26
A-
A+
الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد الأميركي.. نمو متوقع بـ2.1% رغم حرب إيران
الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد الأميركي.. نمو متوقع بـ2.1% رغم حرب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة نمو مستقرة خلال الربع الثاني من العام، بدعم من تحسن الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب استطلاع أجرته "رويترز"، يُرجح أن يُظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي، الذي تصدره وزارة التجارة الخميس، نمواً سنوياً بنسبة 2.1%، مماثلاً للوتيرة المسجلة في الربع الأول. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين بين 0.8% و2.9%.
Advertisement

لكن بيانات اقتصادية صدرت بعد الاستطلاع دفعت بنك "جيه بي مورغان" إلى خفض تقديراته للنمو من 2% إلى 1.5%، في ظل تأثيرات التجارة والمخزونات. وقد يقتطع صافي التجارة ما يصل إلى نقطة مئوية كاملة من معدل النمو.

وقال كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك "آي إن جي" جيمس نايتلي إن الولايات المتحدة بقيت أكثر عزلة عن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط مقارنة بدول أخرى، مضيفاً أن المستهلكين يواصلون الإنفاق، بالتزامن مع دورة استثمار قوية في قطاع التكنولوجيا.

ويُتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، قد تسارع بعد نمو محدود بلغ 0.5% في الربع الأول. واستفادت الأسر من ارتفاع قيمة الاستردادات الضريبية والتخفيضات التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب ارتفاع أسعار الأصول بالنسبة إلى أصحاب الدخل المرتفع.

كما ساهمت بطولة كأس العالم والإنفاق المرتبط بانتخابات التجديد النصفي في تنشيط الاستهلاك، إلا أن الاقتصاديين يتوقعون تراجع هذا الزخم مع زوال هذه العوامل.

في المقابل، عادت أسعار البنزين إلى تجاوز أربعة دولارات للغالون مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع الأسر إلى استخدام جزء من مدخراتها للمحافظة على إنفاقها. وانخفض معدل الادخار إلى نحو 3%، مقترباً من أدنى مستوى له خلال أربع سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" جوزيف بريغز إن زيادة الاستردادات وانخفاض المدفوعات الضريبية أضافا نحو 140 مليار دولار إلى دخل الأسر خلال موسم الضرائب لعام 2026، لكنه حذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية، خصوصاً لدى الأسر محدودة الدخل.

وعلى مستوى الشركات، يُتوقع تسجيل نمو يفوق 10% في الإنفاق على المعدات، بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، رغم المخاوف من المبالغة في تقييم شركات التكنولوجيا. في المقابل، يُرجح انكماش الاستثمار في المنشآت والمصانع للربع العاشر على التوالي، والاستثمار السكني للربع السادس.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى معدل الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، فيما يتوقع اقتصاديون احتمال رفعها في أيلول لمواجهة التضخم، ما قد يضغط على النمو خلال النصف الثاني من العام.
مواضيع ذات صلة
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: أتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 4% في النصف الثاني
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
زوكربيرغ: تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في "ميتا" أبطأ من المتوقع
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف أميركي-صيني لدعم مستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم حرب إيران كيف تجنّب الاقتصاد العالمي صدمة نفطية كارثية؟ "فايننشال تايمز" تجيب
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 11:59:11 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

كأس العالم

دونالد

التزام

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-07-30
Lebanon24
04:25 | 2026-07-30
Lebanon24
03:00 | 2026-07-30
Lebanon24
02:45 | 2026-07-30
Lebanon24
02:30 | 2026-07-30
Lebanon24
02:15 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24