البرازيل توسّع خريطة النفط والغاز بطرح قياسي للتنقيب

أعلنت للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي في ، اعتزامها طرح 35 قطاعاً ومنطقة للتنقيب عن في البلاد.

وقالت الوكالة إن الجولة السادسة من حقوق الامتياز الدائمة للتنقيب عن ستشمل 22 قطاعاً استكشافياً إلى جانب قطاعين للتجميع الهامشي، في حين سيتم طرح 13 قطاعاً في جولة عروض التشارك في الإنتاج وهو أكبر عدد من القطاعات التي يتم طرحها في طرح واحد منذ إطلاق برنامج عرض حقوق الامتياز الدائمة.

وأشارت وكالة للأنباء إلى أن جولة حقوق الامتياز الدائمة تلقت خطابات إبداء اهتمام مدعومة بضمانات من 12 شركة مسجلة فعلياً.

في الوقت نفسه تلقت جولة تشارك الإنتاج خطابات اهتمام من 6 شركات مسجلة فعلياً.

وقد تقدم الشركات مزيداً من خطابات الاهتمام الإضافية للقطاعات والمناطق المعلن عنها حتى 31 آب، وستبدأ الجلسات العلنية لتلقي العروض يوم 7 تشرين الأول المقبل.