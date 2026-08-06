تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

البرازيل توسّع خريطة النفط والغاز بطرح قياسي للتنقيب

Lebanon 24
06-08-2026 | 23:00
A-
A+
البرازيل توسّع خريطة النفط والغاز بطرح قياسي للتنقيب
البرازيل توسّع خريطة النفط والغاز بطرح قياسي للتنقيب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت الوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي في البرازيل، اعتزامها طرح 35 قطاعاً ومنطقة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت الوكالة إن الجولة السادسة من حقوق الامتياز الدائمة للتنقيب عن النفط ستشمل 22 قطاعاً استكشافياً إلى جانب قطاعين للتجميع الهامشي، في حين سيتم طرح 13 قطاعاً في جولة عروض التشارك في الإنتاج وهو أكبر عدد من القطاعات التي يتم طرحها في طرح واحد منذ إطلاق برنامج عرض حقوق الامتياز الدائمة.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن جولة حقوق الامتياز الدائمة تلقت خطابات إبداء اهتمام مدعومة بضمانات من 12 شركة مسجلة فعلياً.

في الوقت نفسه تلقت جولة تشارك الإنتاج خطابات اهتمام من 6 شركات مسجلة فعلياً.

وقد تقدم الشركات مزيداً من خطابات الاهتمام الإضافية للقطاعات والمناطق المعلن عنها حتى 31 آب، وستبدأ الجلسات العلنية لتلقي العروض يوم 7 تشرين الأول المقبل.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضربات لليلة السادسة وحصار بحري.. واشنطن توسّع خريطة النار داخل إيران
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية: قلق بشأن النفط والغاز إذا لم تتحسّن تدفقاتهما عبر مضيق هرمز خلال أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فانس: أولويتنا الاستراتيجية حاليا هي إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وتأمين التدفق الحر لإمدادات النفط والغاز العالمية
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الزيدي في واشنطن غداً لتوقيع اتفاقيات في مجال النفط والغاز
lebanon 24
Lebanon24
07/08/2026 16:38:45 Lebanon 24 Lebanon 24

النفط والغاز الطبيعي

الوكالة الوطنية

الوطنية للنفط

النفط والغاز

بلومبرغ

شركة م

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:42 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
09:35 | 2026-08-07
Lebanon24
08:26 | 2026-08-07
Lebanon24
07:34 | 2026-08-07
Lebanon24
07:10 | 2026-08-07
Lebanon24
06:04 | 2026-08-07
Lebanon24
05:56 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24