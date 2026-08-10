عاد ليُسجل أرقاماً قياسية.. سعر الذهب قريباً 5 آلاف دولار؟

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في هذا الإطار، يُشير عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى وجود عدة عوامل تدعم استمرار الاتجاه المتصاعد لأسعار الذهب، فالطلب من البنوك المركزية ما زال عاملاً هيكلياً مهماً إلى جانب تدفقات المستثمرين إلى صناديق الذهب، كما أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين السياسي والاقتصادي يزيدان الطلب على الذهب كملاذ آمن، وتحسن التوقعات بشأن السياسة النقدية الأميركية وضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية يمكن أن تُعطي الذهب دفعة إضافية.ويعتبر الخبراء أن "الانتقال الأخير من منطقة 4,000 دولار إلى ما فوق 4300 دولار مهم لأن السوق خرج من نطاق تماسك استمر أشهر عدة".ويلفت الخبراء إلى أن "توقعات المؤسسات المالية الكُبرى ليست بعيدة عن 5 آلاف دولار فغالبيتها تتوقع ان تصل الأسعار إلى 4,820 دولاراً، مع نطاقات عليا تتجاوز 5,000 دولار، كما يرى بعض المحللين أن تجاوز 5,000 دولار سيكون ممكناً مرة أخرى خلال العام الجاري".ويؤكد الخبراء أن "5 آلاف دولار هدف ممكن جداً إذا استمر الزخم الحالي لكنه ليس مضموناً ولا يعني أن الذهب سيرتفع بخط مستقيم"، مشيرين إلى ان "الأهم حالياً هو مُراقبة ما إذا كان سيستطيع تثبيت اختراقه فوق منطقة 4500 دولار".يُشار إلى أنه خلال شهر كانون الثاني 2026، سجل الذهب مستوى تاريخياً تجاوز 5,500 دولار للأونصة. وإثر ذلك، دخل المعدن الأصفر في موجة تصحيح قوية، وتراجع إلى أقل من 4,000 دولار في أواخر حزيران.وخلال الماضي، استقر نسبياً قرب مستوى 4,000–4,100 دولار، أما في مطلع آب الحالي، استعاد الذهب زخمه وارتفع من نحو 4,051 دولاراً في 3 آب إلى قرابة 3455 دولاراً اليوم.