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إقتصاد

بعد عقوبات "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران.. تراجع النفط وتباين الأسهم الأميركية

Lebanon 24
24-08-2026 | 23:00
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بعد عقوبات المنبوذ الاقتصادي ضد إيران.. تراجع النفط وتباين الأسهم الأميركية
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سجلت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 2% لتههي موجة صعود استمرت ست جلسات متتالية، بينما شهدت الأسهم الأميركية أداءً متبايناً، وذلك عقب إعلان الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تفاصيل حزمة عقوبات اقتصادية جديدة وواسعة النطاق ضد طهران أُطلق عليها اسم عملية "المنبوذ الاقتصادي".
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وفي تفاصيل الأسواق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.35% لتصل إلى 90.49 دولاراً للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي بنسبة 2.41% مسجلاً 84.96 دولاراً للبرميل. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بعمليات جني الأرباح، إلى جانب تخفيف الضغوط عن سوق السندات الأميركية مع تراجع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.

وفي وول ستريت، تحركت مؤشرات الأسهم بصورة متباينة؛ إذ ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي طفيفاً، في حين تراجع مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك المجمع" تحت ضغط هبوط أسهم قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، وسط ترقب الأسواق لنتائج الشركات وتصريحات الاحتياطي الفدرالي.

وتأتي هذه التطورات المالية في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن حزمة عقوبات قاسية تستهدف قطع الشرايين المالية والتجارية الحيوية لإيران، وتشمل قطاعات الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري، إلى جانب فرض عقوبات ثانوية تطال الأطراف والشركات المتعاملة مع طهران عالمياً.
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