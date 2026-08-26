تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتغلب على صدمة الطاقة بشروط حذرة

Lebanon 24
26-08-2026 | 11:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتغلب على صدمة الطاقة بشروط حذرة
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتغلب على صدمة الطاقة بشروط حذرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن الاقتصاد العالمي نجح في تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن التوترات مع إيران بصورة أفضل من المتوقع، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة شملت سحب احتياطات النفط والغاز، وزيادة الإمدادات من خارج الخليج، إلى جانب طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي تدعم أرباح الشركات ونمو الإنفاق.
Advertisement

وفي إفادة صحفية قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، أشارت جورجيفا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقاوم معوقات قوية تتمثل في ارتفاع الديون والتضخم العنيد، محذرة في الوقت ذاته من أن صدمة الطاقة لم تنته تماماً؛ إذ إن أي موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط قد تغذي التضخم وتجبر البنوك المركزية على مواصلة التشديد النقدي.

وشددت مديرة صندوق النقد على ضرورة أن تسارع الحكومات لوضع خطط مالية مستدامة لضبط الأوضاع والسيطرة على الديون، وسط تنامي الضغوط المالية عالمياً وارتفاع عوائد السندات في بعض الدول الكبرى.
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد يحذّر من مرحلة اقتصادية أكثر غموضاً
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم حرب إيران كيف تجنّب الاقتصاد العالمي صدمة نفطية كارثية؟ "فايننشال تايمز" تجيب
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد: الإمارات ضمن أكبر 30 اقتصاداً في العالم
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الأميركي: إيران تحاول استخدام الاقتصاد العالمي "كرهينة"
lebanon 24
Lebanon24
27/08/2026 05:51:36 Lebanon 24 Lebanon 24

كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد الدولي

الذكاء الاصطناعي

النفط والغاز

النقد الدولي

الخليج

ستالين

جورجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:59 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
22:25 | 2026-08-26
Lebanon24
16:00 | 2026-08-26
Lebanon24
14:12 | 2026-08-26
Lebanon24
14:00 | 2026-08-26
Lebanon24
12:42 | 2026-08-26
Lebanon24
12:26 | 2026-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24