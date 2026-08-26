صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يتغلب على صدمة الطاقة بشروط حذرة

Advertisement

أكدت المديرة العامة لصندوق ، ، أن الاقتصاد العالمي نجح في تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن التوترات مع بصورة أفضل من المتوقع، مرجعة ذلك إلى عوامل عدة شملت سحب احتياطات ، وزيادة الإمدادات من خارج ، إلى جانب طفرة الاستثمارات في التي تدعم أرباح الشركات ونمو الإنفاق.وفي إفادة صحفية قبيل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، أشارت جورجيفا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقاوم معوقات قوية تتمثل في ارتفاع الديون والتضخم العنيد، محذرة في الوقت ذاته من أن صدمة الطاقة لم تنته تماماً؛ إذ إن أي موجة ارتفاع جديدة في أسعار قد تغذي التضخم وتجبر البنوك المركزية على مواصلة التشديد النقدي.وشددت مديرة صندوق النقد على ضرورة أن تسارع الحكومات لوضع خطط مالية مستدامة لضبط الأوضاع والسيطرة على الديون، وسط تنامي الضغوط المالية عالمياً وارتفاع عوائد السندات في بعض الدول الكبرى.