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إقتصاد

مع تزايد مخاوف الإمدادات.. برنت يصمد فوق 100 دولار

Lebanon 24
10-09-2026 | 00:54
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مع تزايد مخاوف الإمدادات.. برنت يصمد فوق 100 دولار
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صمدت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن تجاوز خام برنت حاجز ال100 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 101.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5% إلى 96.55 دولار للبرميل.

وقالت إيران أمس الأربعاء إنها هاجمت عشر سفن بالقرب من مضيق هرمز بعد أن أغرقت الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه سيصعد رد فعله على أي هجمات أخرى.
 
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