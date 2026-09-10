مع تزايد مخاوف الإمدادات.. برنت يصمد فوق 100 دولار

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صمدت أسعار اليوم الخميس بعد أن تجاوز حاجز ال100 دولار للبرميل، في وقت يتخوف فيه المتعاملون من المزيد من الاضطرابات في الإمدادات في ظل تبادل والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل ستة أشهر.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 101.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش. وصعد خام غرب الوسيط الأميركي 0.5% إلى 96.55 دولار للبرميل.وقالت إيران أمس الأربعاء إنها هاجمت عشر سفن بالقرب من بعد أن أغرقت خمس ناقلات نفط إيرانية. وقال إنه سيصعد رد فعله على أي هجمات أخرى.