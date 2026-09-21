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إقتصاد

الذكاء الاصطناعي يخلق وظائف... لكن الشباب يدفعون الثمن

Lebanon 24
21-09-2026 | 23:00
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يعيد الذكاء الاصطناعي رسم خريطة سوق العمل، إذ يفتح الباب أمام وظائف وتخصصات جديدة، لكنه في الوقت نفسه يضغط على فرص التوظيف المتاحة للشباب وحديثي التخرج، ولا سيما في الوظائف المكتبية التي تعتمد على مهام يمكن أتمتتها.
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وتظهر بيانات حديثة أن التأثير لا يتمثل حتى الآن في موجة واسعة من تسريح الموظفين، بل في تراجع عمليات التوظيف، خصوصاً في الوظائف التي كانت تمثل تقليدياً نقطة دخول الشباب إلى سوق العمل.

وأظهرت دراسة لمختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد أن توظيف العاملين بين 22 و25 عاماً في المهن الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي أصبح أقل بنحو 19% مقارنة بالمسار الذي كان سيسجله لو تحرك بالمعدل نفسه للمهن الأقل تعرضاً لهذه التكنولوجيا.

في المقابل، يرفع انتشار الذكاء الاصطناعي الطلب على مهارات جديدة، ويمنح أصحاب الخبرة قدرة أكبر على زيادة الإنتاجية، ما يخلق مفارقة في سوق العمل: التكنولوجيا توفر فرصاً جديدة، لكنها قد تقلص الوظائف المبتدئة التي يحتاج إليها الشباب لاكتساب الخبرة والوصول لاحقاً إلى المناصب الأكثر تقدماً.

ويضع هذا التحول الشركات والمؤسسات التعليمية أمام تحدٍ يتمثل في إعداد الشباب لسوق تتغير بسرعة، مع تزايد أهمية المهارات العملية والخبرة والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدلاً من منافستها.
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