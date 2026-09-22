السعودية تنفي شراء 25 ناقلة.. ماذا وراء ارتفاع كلفة نقل النفط؟

نفت وزارة الطاقة صحة ما ورد على لسان وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس إدارة شركة تسويق النفط «سومو» علي نزار الشطري، بشأن شراء 25 ناقلة نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته السعودية «واس»، أن المملكة لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها، ووصفت هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، مشددة في الوقت نفسه على حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفق احتياجاتها ومصالحها.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل أخرى، أبرزها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات المعلنة على السفن، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية، مؤكدة أن ربط ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي بالمملكة لا يعكس الأسباب الفعلية وراء هذه الزيادة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكتسب فيه صفقات الناقلات أهمية متزايدة، بالتزامن مع اضطرابات حركة الشحن المرتبطة بالحرب مع .