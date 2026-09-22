السعودية تنفي شراء 25 ناقلة.. ماذا وراء ارتفاع كلفة نقل النفط؟

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وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المملكة لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها، ووصفت هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، مشددة في الوقت نفسه على حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفق احتياجاتها ومصالحها.
وأوضحت أن الارتفاع الكبير في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل أخرى، أبرزها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية، مؤكدة أن ربط ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي بالمملكة لا يعكس الأسباب الفعلية وراء هذه الزيادة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تكتسب فيه صفقات الناقلات أهمية متزايدة، بالتزامن مع اضطرابات حركة الشحن المرتبطة بالحرب مع إيران.