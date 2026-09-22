تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

السعودية تنفي شراء 25 ناقلة.. ماذا وراء ارتفاع كلفة نقل النفط؟

Lebanon 24
22-09-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
السعودية تنفي شراء 25 ناقلة.. ماذا وراء ارتفاع كلفة نقل النفط؟
السعودية تنفي شراء 25 ناقلة.. ماذا وراء ارتفاع كلفة نقل النفط؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفت وزارة الطاقة السعودية صحة ما ورد على لسان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، ورئيس مجلس إدارة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» علي نزار الشطري، بشأن شراء المملكة 25 ناقلة نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي.
 
Advertisement

وأكدت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المملكة لم تشترِ الناقلات الـ25 المشار إليها، ووصفت هذه المعلومة بأنها غير صحيحة، مشددة في الوقت نفسه على حقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تجارية واستثمارية وفق احتياجاتها ومصالحها.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل أخرى، أبرزها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع مخاطر الشحن وتكاليف التأمين وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات دفعت تكاليف الشحن إلى مستويات استثنائية، مؤكدة أن ربط ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي بالمملكة لا يعكس الأسباب الفعلية وراء هذه الزيادة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكتسب فيه صفقات الناقلات أهمية متزايدة، بالتزامن مع اضطرابات حركة الشحن المرتبطة بالحرب مع إيران.

مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الدفاع السعودية: حماية الملاحة الدولية وناقلات النفط تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"عار من الصحة".. الجيش الأميركي ينفي رواية إيران بشأن ناقلة النفط في "هرمز"
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
النفط العراقية: ناقلة النفط التي تعرضت لهجوم مستأجرة من قبل شركة ناقلات النفط العراقية
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: يجري نقل أطقم ناقلتي النفط الإيرانيتين اللتين استهدفتهما القوات الأميركية إلى سواحل مدينة جاسك
lebanon 24
Lebanon24
23/09/2026 09:53:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

الإيرانية

الإيراني

العراقية

المملكة

العراقي

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-23
Lebanon24
01:18 | 2026-09-23
Lebanon24
00:42 | 2026-09-23
Lebanon24
16:00 | 2026-09-22
Lebanon24
14:00 | 2026-09-22
Lebanon24
13:30 | 2026-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24