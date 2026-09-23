تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

لجنة الاقتصاد تدعو إلى خفض كلفة البنزين... والمواطن لم يعد يحتمل

Lebanon 24
23-09-2026 | 11:16
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لجنة الاقتصاد تدعو إلى خفض كلفة البنزين... والمواطن لم يعد يحتمل
لجنة الاقتصاد تدعو إلى خفض كلفة البنزين... والمواطن لم يعد يحتمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحثت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، برئاسة النائب فريد البستاني، واقع مهنة الوساطة والتمثيل في قطاع الضمان، بحضور ممثلين عن القطاع، على أن تستكمل الاستماع إلى مختلف الآراء خلال اجتماعها الأسبوع المقبل.
Advertisement

وأوضح البستاني أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل لبحث القانون الناظم للقطاع وتحديد الحاجة إلى تعديله أو إعداد قانون جديد، مؤكداً أن الهدف هو تحسين القوانين القائمة بما يخدم المواطنين والقطاع.

وفي ملف التضخم وارتفاع الأسعار، أشار البستاني إلى وجود إجراءات يمكن اتخاذها محلياً إلى جانب معالجة العوامل العالمية، معلناً متابعة الملف مع وزير الاقتصاد والتجارة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك وفرض غرامات رادعة، ولا سيما في ملفات المولدات والسوبرماركت والمحروقات.

وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، دعا البستاني وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة إلى تخفيف الضرائب والرسوم على صفيحة البنزين، معتبراً أن خفض كلفة المحروقات بات ضرورة للحد من الأعباء المعيشية وحماية القدرة الشرائية.
مواضيع ذات صلة
وزير العمل محمد حيدر قبيل جلسة مجلس الوزراء: كلفنا لجنة لدراسة موضوع بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانقسامات
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: لخطة اقتصادية طارئة وحل مستدام للكهرباء
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: النزاع في الشرق الأوسط يفاقم أزمة الطاقة ويزيد معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار البنزين والوقود
lebanon 24
Lebanon24
24/09/2026 04:41:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون حماية المستهلك

النائب فريد البستاني

لجنة الاقتصاد الوطني

الاقتصاد الوطني

فريد البستاني

وزير الاقتصاد

لجنة الاقتصاد

وزارة الطاقة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-09-23
Lebanon24
14:29 | 2026-09-23
Lebanon24
14:12 | 2026-09-23
Lebanon24
11:00 | 2026-09-23
Lebanon24
10:25 | 2026-09-23
Lebanon24
09:00 | 2026-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24