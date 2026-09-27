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إقتصاد

باكستان تتحرك لشراء طائرات "بوينغ".. ومباحثات مع بنك أميركي

Lebanon 24
27-09-2026 | 15:07
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باكستان تتحرك لشراء طائرات بوينغ.. ومباحثات مع بنك أميركي
باكستان تتحرك لشراء طائرات بوينغ.. ومباحثات مع بنك أميركي photos 0
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بحثت باكستان مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي إمكان توفير تمويل لشراء طائرات "بوينغ" لصالح الخطوط الجوية الباكستانية، إلى جانب دعم مشاريع لتحديث مصافي النفط ومشروع "ريكو ديك" لتعدين النحاس والذهب.
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وجاءت المباحثات خلال لقاء وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب برئيس البنك جون يوفانوفيتش في نيويورك، حيث أبدت الخطوط الجوية الباكستانية اهتماماً بطائرات "بوينغ 787 دريملاينر"، وطلبت إسلام آباد دعماً لحزمة تمويل تشمل الطائرات والمحركات.

كما تناولت المحادثات توفير قطع غيار لإعادة طائرات "بوينغ 777" المتوقفة إلى الخدمة، وإمكان تمويل الدفعات المسبقة لشراء طائرات جديدة.

وأكد مستشار وزير المالية خورام شهزاد أن الحكومة تعمل على مساعدة شركة الطيران في الوصول إلى التمويل والموردين، موضحاً أن الدولة لا تشتري الطائرات مباشرة، ولم تعلن تقديم ضمان سيادي أو قرض ممول من دافعي الضرائب.

واتفق الجانبان على مواصلة العمل على إطار أوسع للتعاون، مع إعطاء الأولوية لعدد من الصفقات المحددة، بما يشمل قطاع الطيران وتحديث المصافي ومشروع "ريكو ديك"، الذي تراهن عليه إسلام آباد لتعزيز صادراتها مستقبلاً.
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