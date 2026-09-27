باكستان تتحرك لشراء طائرات "بوينغ".. ومباحثات مع بنك أميركي

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بحثت باكستان مع الأميركي إمكان توفير تمويل لشراء طائرات " " لصالح ، إلى جانب دعم مشاريع لتحديث مصافي ومشروع "ريكو ديك" لتعدين النحاس والذهب.وجاءت المباحثات خلال لقاء أورنغزيب برئيس البنك جون يوفانوفيتش في ، حيث أبدت الخطوط الجوية الباكستانية اهتماماً بطائرات "بوينغ 787 دريملاينر"، وطلبت إسلام آباد دعماً لحزمة تمويل تشمل الطائرات والمحركات.كما تناولت المحادثات توفير قطع غيار لإعادة طائرات "بوينغ 777" المتوقفة إلى الخدمة، وإمكان تمويل الدفعات المسبقة لشراء طائرات جديدة.وأكد مستشار وزير المالية خورام شهزاد أن الحكومة تعمل على مساعدة في الوصول إلى التمويل والموردين، موضحاً أن الدولة لا تشتري الطائرات مباشرة، ولم تعلن تقديم ضمان سيادي أو قرض ممول من دافعي الضرائب.واتفق الجانبان على مواصلة العمل على إطار أوسع للتعاون، مع إعطاء الأولوية لعدد من الصفقات المحددة، بما يشمل قطاع الطيران وتحديث المصافي ومشروع "ريكو ديك"، الذي تراهن عليه إسلام آباد لتعزيز صادراتها مستقبلاً.