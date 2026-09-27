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إقتصاد

250 فرعاً لـ"ستاربكس" تغلق أبوابها.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:00
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250 فرعاً لـستاربكس تغلق أبوابها.. ماذا يحدث؟
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تستعد شركة "ستاربكس" لإغلاق نحو 250 متجراً في أميركا الشمالية، ضمن خطة لإعادة هيكلة شبكة فروعها والتخلص من المواقع التي تعاني ضعفاً في الأداء المالي أو لا تحقق مستوى تجربة العملاء الذي تستهدفه الشركة.

وتأتي الخطوة بعد موجة سابقة من الإغلاقات طالت 627 متجراً في أميركا الشمالية وأوروبا، فيما يبلغ عدد فروع الشركة في أميركا الشمالية أكثر من 18 ألف متجر، ما يجعل الإغلاقات الجديدة تمثل نحو 1% من شبكتها في المنطقة.
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وأثار القرار تفاعلاً واسعاً في الولايات المتحدة، إذ انتقد مستخدمون على منصات التواصل ارتفاع أسعار منتجات "ستاربكس"، بينما شكك آخرون في المبررات المالية للإغلاقات وربطوها بسياسة الشركة تجاه أجور العاملين. وفي المقابل، رأى آخرون أن الخطوة تندرج ضمن إعادة هيكلة طبيعية تهدف إلى التخلص من الفروع الأقل أداءً وتحسين أعمال الشركة.

ومن المقرر أن تحاول "ستاربكس" نقل الموظفين المتأثرين بالإغلاق إلى فروع أخرى حيثما أمكن، على أن يحصل من يتعذر نقلهم على تعويضات نهاية الخدمة، في وقت تؤكد فيه الشركة استمرار خططها للنمو وافتتاح متاجر جديدة في أميركا الشمالية.
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