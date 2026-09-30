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إقتصاد

"أوبك+" تتجه لتثبيت إنتاج النفط في تشرين الثاني

Lebanon 24
30-09-2026 | 23:00
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أوبك+ تتجه لتثبيت إنتاج النفط في تشرين الثاني
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تتجه مجموعة "أوبك+" إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط من دون تغيير خلال تشرين الثاني المقبل، وفق ما أفاد مصدران مطلعان، قبل اجتماع مرتقب للدول المنتجة الأحد المقبل.
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ويشارك في الاجتماع سبعة أعضاء رئيسيين في التحالف، هم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، في وقت تعمل فيه دول خليجية على زيادة صادراتها النفطية بعد اضطرابات استمرت لأشهر بسبب الحرب على إيران.

وكان "أوبك+" قد أبقى أهداف الإنتاج لشهر تشرين الأول من دون تغيير، بعدما اتجه خلال معظم العام إلى زيادتها تدريجياً. كما أنهى التحالف في أيلول الإلغاء التدريجي لشريحة من تخفيضات الإمدادات تبلغ 1.65 مليون برميل يومياً، كانت قد أُقرت للمرة الأولى عام 2023.

ويأتي التوجه إلى تثبيت الإنتاج في ظل استمرار مراقبة تطورات السوق، مع احتفاظ الدول المنتجة بمرونة تعديل مستويات الإنتاج وفق ظروف العرض والطلب.
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