لحود من دمشق: نحو تعاون سياحي جديد بين لبنان وسوريا

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شاركت وزيرة السياحة لورا في النسخة الأولى من معرض السفر السوري "STS" في ، في أول زيارة رسمية لها إلى ، حيث بحثت مع السوري مازن الصالحاني سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري وتسهيل حركة المسافرين ووسائل النقل بين البلدين.وخلال اللقاء، الذي حضره السفير اللبناني هنري قسطون، جرى البحث في وضع برامج سياحية مشتركة بين وسوريا، يمكن أن تشمل أيضاً، إلى جانب معالجة العقبات التي تواجه حركة الوفود والمجموعات السياحية وشركات النقل عبر الحدود.وأكدت لحود أن زيارتها تهدف إلى إعادة فتح قناة مباشرة ومنتظمة بين وزارتي السياحة، ضمن مقاربة تقوم على التعاون بين الدولتين وفي إطار مؤسساتي يحترم سيادتهما ومصالحهما المشتركة، معربة عن أملها في أن يكون القطاع السياحي من أول الملفات التي تنتقل من الحوار إلى خطوات عملية.وأشارت إلى وجود فرص للاستفادة من الخبرات في إدارة الفنادق والمطاعم وبيوت الضيافة، بالتزامن مع توجه سوريا إلى تطوير قدراتها الفندقية وإعادة تأهيل منشآت ومبانٍ تراثية، معتبرة أن ذلك يفتح المجال أمام شراكات بين المستثمرين والمشغلين في البلدين.كما طرحت لحود تعزيز التنسيق في المعارض السياحية الدولية، وتنظيم لقاءات مشتركة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران ووكالات السفر، إضافة إلى تطوير برامج تسمح للسائح بزيارة لبنان وسوريا، وربما الأردن، ضمن رحلة واحدة.وفي ملف التنقل، أشارت إلى الإجراءات الجديدة التي أعلنها الأمن في 24 أيلول لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان، داعية إلى البناء عليها للوصول إلى قواعد أكثر وضوحاً واستقراراً على جانبي الحدود.ولفتت إلى أن البحث يشمل توحيد الإجراءات بين المعابر، والإبلاغ المسبق عن أي تعديل في شروط الدخول، وتسهيل مرور المجموعات السياحية، ومعالجة العقبات التي تواجه الباصات اللبنانية، إضافة إلى مناقشة الرسوم المفروضة على المسافرين على أساس المعاملة بالمثل.وشددت لحود على أهمية إنشاء قناة اتصال دائمة بين الوزارتين والقطاعات السياحية المعنية لمعالجة المشكلات فور ظهورها، مؤكدة أن الهدف هو جعل حركة الزوار والمستثمرين ووكالات السفر وشركات النقل بين البلدين أكثر سهولة.وينعقد معرض "STS"، المتخصص في السفر والسياحة والاستثمار الفندقي، في فندق "الداما روز" في دمشق بين 28 و30 أيلول.