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إقتصاد

شحنة جديدة من الدولار النقدي تصل إلى العراق

Lebanon 24
01-10-2026 | 16:00
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شحنة جديدة من الدولار النقدي تصل إلى العراق
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أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، وصول شحنة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق، في إطار التفاهمات مع الولايات المتحدة لضمان تلبية احتياجات النقد الأجنبي.
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وقال العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه وصلت إلى العراق، يوم أمس الأربعاء، شحنة جديدة من الدولار النقدي.

وأضاف أن "ذلك جاء في إطار التفاهمات القائمة لضمان استمرار تدفق العملة الأجنبية وتلبية الاحتياجات من النقد الأجنبي على وفق السياسات المعتمدة". 

وكان العبودي أعلن في وقت سابق، توصل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية.

وأضاف أن "هذه التفاهمات تأتي في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز منظومة الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، والحد من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي، إلى جانب التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والمضي في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الرقمي".
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