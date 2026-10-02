منذ 2002...عائد سندات الخزانة الأميركية يقفز لأعلى مستوى

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قفز عائد الأميركية القياسية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، مدفوعا بارتفاع أسعار الذي أشعل موجة بيع جديدة في سوق السندات العالمية.وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بما يصل إلى ست نقاط أساس ليصل إلى 5.34% يوم أمس الخميس، متجاوزا ذروة عام 2007.وفي وقت سابق من الأسبوع، سجل عائد السندات لأجل ثلاثين عاما أعلى مستوى له منذ 24 عاما. كما قفزت أسعار خام "برنت" بنسبة 2.8% لتتجاوز 100 دولار للبرميل.تتخبط سندات الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إذ يتسبب ارتفاع أسعار النفط، المرتبط بالحرب في ، في موجات متتالية عبر الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين إلى الرهان على رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة مجددا.ويضاف إلى ذلك الاقتراض الحكومي الضخم والاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تزيد الطلب على وترفع تكاليف الاقتراض.وقال الخبير في "ستاندرد بنك أدفايزوري" ستيفن : "ارتفاع عوائد السندات الحكومية تطور هيكلي طويل الأجل. نحن نرى في هذا الارتفاع عملية بحث عن طريقها نحو هذا (الوضع الطبيعي الجديد)".وسجلت السندات الحكومية العالمية أسوأ أداء فصلي لها منذ عام 2024، وفقا لمؤشر " ". وقد أدى التراجع الحاد يوم الخميس إلى وصول عائد السندات لأجل ثلاثين عاما إلى 6% للمرة الأولى منذ عام 1998، وهو مستوى يقول بعض المحللين والمستثمرين إنه قد يظهر أيضا في سوق سندات الخزانة الأميركية.