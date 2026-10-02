"نايكي" تستعد لجولة تسريح جديدة ضمن خطة لتوفير 2.5 مليار دولار

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وبحسب موقع "فوكس بيزنس"، أبلغ الرئيس التنفيذي إليوت هيل الموظفين بأن إعادة التنظيم ستؤدي مع مرور الوقت إلى تقليص عدد الوظائف، من دون أن يحدد حجم التسريحات أو المواقع التي ستتأثر بها. ومن المقرر أن تبدأ القرارات المتعلقة بالوظائف خلال عام 2027.وأكد هيل أن الأرقام المتداولة حالياً تظل تقديرية وقابلة للتغيير، مشيراً إلى أن الشركة لم تحدد بعد عدد الوظائف أو المواقع المشمولة. وأضافت "نايكي" أنها ستلتزم إجراءات التشاور مع ممثلي الموظفين والمتطلبات المحلية حيثما تكون ضرورية.وتأتي الخطوة ضمن مبادرة أطلقت عليها الشركة اسم "Pace"، وتشمل تحديث سلسلة التوريد، وإعادة تنظيم العمليات ضمن ثلاث مناطق جغرافية، وإنشاء مجمع جديد في مدينة بنغالورو الهندية، إلى جانب إعادة تشكيل القوى العاملة ونموذج التشغيل.كما ستنقل الشركة فريق قيادة آسيا والمحيط الهادئ والصين الكبرى إلى سنغافورة، ما يعني نقل بعض الوظائف من مقرها في بيفرتون بولاية أوريغون إلى مواقع أقرب من الأسواق التي تخدمها. ومن المتوقع أن تبدأ هذه التحولات في السنة المالية 2028.وقال هيل إن الخطة ستسمح بتوجيه استثمارات أكبر نحو ابتكار المنتجات وتسويق العلامة التجارية والتواصل مع المستهلكين والرياضة والنمو، مؤكداً ضرورة الاقتراب أكثر من الرياضيين والمستهلكين وتسريع اتخاذ القرارات.وتتوقع "نايكي" أن تحقق خطة "Pace" وفورات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى السنة المالية 2031، على أن يظهر الجزء الأكبر منها خلال عامي 2029 و2030. ومن المنتظر أن تكشف الشركة مزيداً من التفاصيل خلال يوم المستثمرين المقرر في 16 و17 تشرين الثاني.وتواجه الشركة ضغوطاً خصوصاً في السوق ، إذ تراجعت إيراداتها هناك بنسبة 26% بأسعار الصرف الثابتة خلال الربع الماضي.وتأتي الجولة المرتقبة بعد إعلان "نايكي" في نيسان تسريح نحو 1400 موظف من فريق العمليات العالمية، معظمهم في قسم التكنولوجيا وعبر مناطق في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا، بما يعادل أقل بقليل من 2% من إجمالي قوتها العاملة.