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إقتصاد

وسط تقييم قوة الصادرات من الشرق الأوسط... ارتفاع في أسعار النفط

Lebanon 24
06-10-2026 | 00:35
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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، إذ أبقت المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط على علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق، حتى مع مساهمة قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 100.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل.

وقالت رئيسة أبحاث السوق لدى فيليب نوفا بريانكا ساشديفا: "تظهر بيانات الشحن أن صادرات النفط الخام من المنطقة تجاوزت فعلياً مستويات ما قبل الحرب في عدة أيام خلال أواخر سبتمبر. وأتاحت المسارات البديلة والتعديلات اللوجستية، بطريقة ما، للمنتجين مواصلة تدفق الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز".
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الشرق الأوسط

مجموعة السبع

فيليب نوفا

مضيق هرمز

خام برنت

تكساس

بريان

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