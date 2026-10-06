وسط تقييم قوة الصادرات من الشرق الأوسط... ارتفاع في أسعار النفط

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ارتفعت أسعار بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، إذ أبقت المخاوف الأمنية في على علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق، حتى مع مساهمة قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب من مخزونات الطوارئ في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% لتصل إلى 100.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 30 سنتا، أو 0.3%، لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل.وقالت رئيسة أبحاث السوق لدى بريانكا ساشديفا: "تظهر بيانات الشحن أن صادرات النفط الخام من المنطقة تجاوزت فعلياً مستويات ما قبل الحرب في عدة أيام خلال أواخر سبتمبر. وأتاحت المسارات البديلة والتعديلات اللوجستية، بطريقة ما، للمنتجين مواصلة تدفق الإمدادات رغم الاضطرابات المحيطة بمضيق هرمز".