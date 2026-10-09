تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الأسهم الأوروبية تنتعش.. وأزمة الديون الفرنسية تضغط على الأسواق

Lebanon 24
09-10-2026 | 04:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأسهم الأوروبية تنتعش.. وأزمة الديون الفرنسية تضغط على الأسواق
الأسهم الأوروبية تنتعش.. وأزمة الديون الفرنسية تضغط على الأسواق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في التعاملات المبكرة، الجمعة، بعدما هبطت في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، إلا أن المخاوف المرتبطة بالديون الفرنسية وتكاليف الاقتراض والتوترات الجيوسياسية لا تزال تضغط على معنويات المستثمرين.

وصعد مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 0.8%، فيما ارتفع مؤشرا "كاك 40" الفرنسي و"فايننشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.8% لكل منهما، وزاد مؤشر "إيبكس 35" الإسباني بنسبة 1%.

ورغم هذا الانتعاش، ظل المؤشر الأوروبي متراجعاً بنحو 1% خلال الأسبوع، الذي شهد عمليات تقليص للمخاطر في الأسواق، إلى جانب مخاوف من تشدد السياسات النقدية وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بقطاع الطاقة.

الديون الفرنسية تهز الأسواق

تصدرت فرنسا مشهد الضغوط، وسط قلق المستثمرين من ارتفاع الدين العام، المتوقع أن يقترب من 120% من الناتج المحلي الإجمالي، وصعوبة تمرير خطة موازنة تتضمن تخفيضات مقترحة في الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو، في ظل الانقسامات السياسية داخل البرلمان.

وأدت هذه المخاوف إلى موجة بيع للسندات الفرنسية، دفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في 25 عاماً، فيما تجاوز الفارق بينها وبين عوائد السندات الألمانية 140 نقطة أساس.

وامتدت الضغوط إلى أسواق السندات الإيطالية واليونانية، وأثرت في تقييمات الأسهم الأوروبية. وسجل مؤشر "كاك 40" أداء أضعف من نظرائه، متجهاً نحو خسارة أسبوعية تتجاوز 2%، هي الثانية على التوالي.

كما تعرضت أسهم المصارف الفرنسية الكبرى، ومنها "بي إن بي باريبا" و"كريدي أغريكول" و"سوسيتيه جنرال"، لضغوط مع ارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف من تراجع قيمة محافظها الاستثمارية وارتفاع تكاليف إعادة التمويل وزيادة مخاطر خفض التصنيف الائتماني.

وزادت الضغوط على تكاليف الاقتراض مع تقارير عن إصدارات ضخمة من ديون شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تنافس السندات الحكومية على جذب أموال المستثمرين المؤسسيين.

الطاقة والسياسة النقدية تحدّان من التفاؤل

على صعيد الطاقة، أعادت الهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات على الملاحة التجارية والبنية التحتية للطاقة في الخليج العربي والبحر الأحمر أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، فيما تجاوزت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة 80 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ما أعاد المخاوف من الركود التضخمي وتأثيره في تكاليف الإنتاج وهوامش أرباح الشركات الصناعية الأوروبية.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول أن غالبية صانعي السياسة النقدية ما زالوا يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام، ما أضعف الآمال في تخفيف نقدي عالمي قريب.

كذلك، وصف حاكم بنك فرنسا إيمانويل مولان الوضع الاقتصادي الفرنسي بأنه "خطير"، لكنه استبعد تدخل البنك المركزي الأوروبي، في إشارة إلى استمرار الأسواق في تسعير مخاطر مرتفعة على الأصول الأوروبية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فرنسا تخسر ثقة الأسواق.. السياسة تضغط على البورصة والدَّين
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم التكنولوجيا وتراجع النفط.. الأسهم الأوروبية ترتفع
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خسائر حادة في أوروبا.. مخاوف التضخم تضغط على الأسهم
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي تطلق "Watch D3" في الأسواق الأوروبية
lebanon 24
Lebanon24
09/10/2026 14:19:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الألمانية

البريطاني

البرلمان

الأوروبي

أوروبا

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:55 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
07:11 | 2026-10-09
Lebanon24
07:00 | 2026-10-09
Lebanon24
04:57 | 2026-10-09
Lebanon24
03:25 | 2026-10-09
Lebanon24
03:11 | 2026-10-09
Lebanon24
02:30 | 2026-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24