أزمة تضرب الصناعة الألمانية.. مئات آلاف الوظائف تختفي

فقد القطاع الصناعي في نحو نصف مليون وظيفة بين مطلع عام 2019 ونهاية عام 2025، في تراجع يعكس تحولات هيكلية تطال القطاعات التقليدية التي شكّلت لعقود ركائز الاقتصاد الألماني.

Advertisement

وأظهرت دراسة حديثة لمعهد " " الألماني للبحوث الاقتصادية أن القطاع خسر 496 ألف وظيفة خلال هذه الفترة، بانخفاض نسبته 7.1% من إجمالي العاملين فيه.

وسجّلت صناعة السيارات والشركات الموردة لها أكبر الخسائر، مع إلغاء 123.5 ألف وظيفة، بتراجع نسبته 13%، تلتها صناعة المنتجات المعدنية بخسارة 115.6 ألف وظيفة، ثم صناعة الآلات بنحو 64.5 ألف وظيفة.

في المقابل، استحدث قطاع الخدمات أكثر من 2.2 مليون وظيفة جديدة، توزعت خصوصاً على قطاعات الصحة والرعاية الاجتماعية والإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات.

وحذّر نائب مدير فرع معهد "إيفو" في دريسدن، راغنيتس، من أن الوظائف المفقودة تتركز في قطاعات كانت تدعم الازدهار الاقتصادي الألماني، بينما لا توفر القطاعات التي تستحدث وظائف جديدة بالضرورة مستويات مماثلة من الإنتاجية والابتكار، ما قد يحدّ من فرص النمو الاقتصادي مستقبلاً.