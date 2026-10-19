سهم لكل طفل في أميركا.. ماسك يكشف عن خطته الجديدة

أعلن الملياردير الأميركي عزمه منح كل طفل في سهماً من حصته في شركة " " خلال عام 2027، في مبادرة قد تصل قيمتها إلى نحو 10.5 مليارات دولار.

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وكتب عبر منصة "إكس": "في العام المقبل، سأمنح سهماً من أسهمي في سبيس إكس لكل طفل في أميركا"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون الأولى ضمن سلسلة مبادرات مماثلة.

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، يبلغ عدد الأطفال في الولايات المتحدة نحو 72 مليوناً، فيما قُدّرت قيمة السهم بنحو 146 دولاراً، ما يرفع الكلفة الإجمالية المحتملة للمبادرة إلى 10.5 مليارات دولار.

ولم يكشف ماسك حتى الآن عن آلية توزيع الأسهم أو شروط الاستفادة منها، ولا عن كيفية إدارتها لصالح الأطفال.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف شركة "أنثروبيك" عن خطط لتخصيص 5% من أسهمها لصندوق يخدم المنفعة العامة، ما دفع ماسك إلى الدعوة لتوزيع الأسهم مباشرة على الجمهور.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع برنامج "حسابات "، الذي يهدف إلى تشجيع الادخار والاستثمار للأطفال ، ويتضمن مساهمة حكومية بقيمة ألف دولار للأطفال المؤهلين المولودين بين عامي 2025 و2028.