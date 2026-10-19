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إقتصاد

سهم لكل طفل في أميركا.. ماسك يكشف عن خطته الجديدة

Lebanon 24
19-10-2026 | 16:00
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سهم لكل طفل في أميركا.. ماسك يكشف عن خطته الجديدة
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عزمه منح كل طفل في الولايات المتحدة سهماً من حصته في شركة "سبيس إكس" خلال عام 2027، في مبادرة قد تصل قيمتها إلى نحو 10.5 مليارات دولار.
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وكتب ماسك عبر منصة "إكس": "في العام المقبل، سأمنح سهماً من أسهمي في سبيس إكس لكل طفل في أميركا"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستكون الأولى ضمن سلسلة مبادرات مماثلة.
 
ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، يبلغ عدد الأطفال في الولايات المتحدة نحو 72 مليوناً، فيما قُدّرت قيمة السهم بنحو 146 دولاراً، ما يرفع الكلفة الإجمالية المحتملة للمبادرة إلى 10.5 مليارات دولار.
 
ولم يكشف ماسك حتى الآن عن آلية توزيع الأسهم أو شروط الاستفادة منها، ولا عن كيفية إدارتها لصالح الأطفال.
 
وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف شركة الذكاء الاصطناعي "أنثروبيك" عن خطط لتخصيص 5% من أسهمها لصندوق يخدم المنفعة العامة، ما دفع ماسك إلى الدعوة لتوزيع الأسهم مباشرة على الجمهور.
 
وتأتي المبادرة بالتزامن مع برنامج "حسابات ترامب"، الذي يهدف إلى تشجيع الادخار والاستثمار للأطفال الأميركيين، ويتضمن مساهمة حكومية بقيمة ألف دولار للأطفال المؤهلين المولودين بين عامي 2025 و2028.
 
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