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إقتصاد

سباق الذكاء الاصطناعي "يهزّ" البورصات... أين تتجه الاستثمارات؟

Lebanon 24
22-10-2026 | 00:06
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سباق الذكاء الاصطناعي يهزّ البورصات... أين تتجه الاستثمارات؟
سباق الذكاء الاصطناعي يهزّ البورصات... أين تتجه الاستثمارات؟ photos 0
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تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد كافية، بعدما جاءت نتائج شركات تكنولوجيا أميركية متفاوتة، ما زاد الضغوط على أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والأسواق الصينية.

وانخفض مؤشر "MSCI" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1%، فيما تراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 2.1%، وخسر مؤشر "نيكاي 225" الياباني 1.1%. كما هبط مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 2.7%، وتراجع مؤشر "CSI 300" الصيني بنسبة 1.6%، فيما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.2%.

وتصدرت شركات الرقائق الكورية الجنوبية موجة التراجع، إذ هبط سهم "SK Hynix" بنحو 4%، وتراجع سهم "Samsung Electronics" بنسبة 3.6%. كما انخفض سهم شركة "Kioxia" اليابانية بنسبة 3.3%، وسهم "Murata Manufacturing" بنسبة 2.1%، فيما تراجع سهم شركة "Taiwan Semiconductor Manufacturing" التايوانية بنسبة 0.6%، وخسر سهم "Foxconn" نحو 1%.

وجاءت هذه التحركات وسط تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الإنفاق الكبير على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح توازي حجم الاستثمارات، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتقييمات الأسهم، ومخاوف من تشكّل فقاعة في القطاع.

وفي الأسواق الأميركية، ارتفعت الأسهم خلال الجلسة السابقة، لكن العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" تراجعت بنسبة 1.2% خلال التداولات الآسيوية، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "S&P 500" بنسبة 0.6%. وجاء ذلك بعدما هبط سهم "Tesla" بنسبة 3.3% في التداولات اللاحقة للإغلاق، إثر خفض توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، بينما ارتفع سهم "Meta Platforms" بنسبة 2.2% بعد رفع توقعاتها للإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كذلك تراجع سهم شركة معدات أشباه الموصلات "Lam Research" بنسبة 7.4% بعدما قدمت توقعات للأرباح جاءت دون التقديرات.

الأسهم الصينية تقترب من السوق الهابطة

امتدت الضغوط إلى الأسهم الصينية، وسط تراجع الآمال بإقرار حوافز اقتصادية كبيرة، وضعف نتائج الشركات واستمرار القلق بشأن الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي.

وانخفض مؤشر "CSI 300" بما يصل إلى 1.6%، لتبلغ خسائره نحو 20% منذ ذروته المسجلة في حزيران، مقترباً من دخول سوق هابطة، وفق التعريف الفني المتعارف عليه.

وتصدرت شركة "Alibaba" خسائر شركات التجارة الإلكترونية الصينية، إذ تراجع سهمها بنسبة 5.5% بعدما دعت الحكومة إلى تعزيز مراقبة الجودة. كما انخفض سهم "JD.com" بنسبة 4.2%، و"Meituan" بنسبة 3.9%، و"Tencent" بنسبة 3%.

وفي أسواق السلع، ارتفع خام برنت بنسبة 1.5% متجاوزاً 110 دولارات للبرميل، مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات عقب هجمات دامية في السعودية، إلى جانب استمرار المخاطر التي تواجه حركة الشحن في مضيق هرمز. (investing)

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