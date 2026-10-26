الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض قيود وقائية على واردات الصين

يدرس الاتحاد الأوروبي
فرض تدابير وقائية كفرض سقوف أو رسوم جمركية للحد من وارداته من المنتجات الصينية
في قطاعات تشمل الكيماويات والأثاث والآلات، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ
" عن مصادر مطلعة، ورجحت طرحها في الربع الأول من عام 2027.
وتسعى المفوضية الأوروبية
لتكرار تجربتها الأخيرة بتحديد سقف لواردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنوياً، ضمن مساعيها لتقليص عجز تجاري ضخم مع بكين
بلغ 360 مليار يورو
(404 مليارات دولار) العام الماضي.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير
لاين إن المفوضية تلقت مطالبات من القطاعات الصناعية وستستجيب عبر فرض تدابير وقائية، فيما بدأت المفوضية مراجعة البيانات التجارية لتحديد القطاعات المستهدفة.
وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع اعتزام المفوضية طرح مقترحات قبل منتصف كانون الأول/ديسمبر القادم بشأن أدوات تجارية جديدة لتنويع الإمدادات والرد على أي إجراءات عدائية، في وقت حذرت فيه وزارة التجارة
الصينية من التقليل من عزم بكين وقدرتها على حماية مصالحها.