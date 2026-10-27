للمرة الأولى.. أنثروبيك تتقدم بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام

تقدمت شركة أنثروبيك الأميركية العملاقة للذكاء الاصطناعي بطلب من أجل طرح أسهمها للاكتتاب العام للمرة الأولى على الإطلاق، فيما قد تصبح أكبر عملية طرح عام أولي في السوق الأميركية على الإطلاق.
وتستعد الشركة، ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو
الأميركية، لطرح أسهمها للجمهور في بورصة وول ستريت
الأميركية الشهر المقبل، فيما قد يعتبر أكبر عملية طرح عام أولي للأسهم على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يتفوق طرحها على طرح شركة تكنولوجيا
الفضاء والذكاء الاصطناعي "سبيس إكس
" التي جمعت 68 مليار دولار في يونيو الماضي.
كما ستتقدم أنثروبيك من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام على منافستها أوبن
إيه.آي، في خطوة يمكن أن تكون بمثابة انطلاقة قوية لكلا شركتي الذكاء الاصطناعي
المتنافستين.