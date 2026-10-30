الذهب يتراجع.. وهذا سعر الأونصة اليوم

واصل تراجعه في بداية التعاملات الآسيوية، الجمعة، مقترباً من مستوى 4000 دولار للأونصة، مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأميركية مجدداً بعد تسارع التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4006.06 دولارات للأونصة بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر أكثر من 1% في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4018.50 دولاراً.

ورغم اتجاهه لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، يتجه المعدن النفيس إلى تسجيل خسارة شهرية ثانية على التوالي.

وأظهرت البيانات تسارع التضخم الأميركي خلال أيلول، مدفوعاً بارتفاع تكلفة البنزين وسلع أخرى، ما عزّز توقعات تشديد السياسة النقدية. وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يقدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة في كانون الأول بنحو 75%.

وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدرّ عائداً، فتحدّ من جاذبيته للمستثمرين.

وفي ، أبقى أسعار الفائدة ثابتة الخميس، لكنه ألمح إلى زيادة أخرى في كانون الأول، محذّراً من تصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة. وأعلن أيضاً أن رئيسته ستتنحّى في السابع من شباط.

كما أظهرت بيانات الجمعة تجاوز التضخم الأساسي السنوي في هدف البالغ 2% بفارق كبير خلال تشرين الأول، ما يعزّز مبررات التشديد النقدي.

وبين النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 51.87 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 1488 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى خسائر أسبوعية وشهرية.