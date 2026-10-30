تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الذهب يتراجع.. وهذا سعر الأونصة اليوم

Lebanon 24
30-10-2026 | 01:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الذهب يتراجع.. وهذا سعر الأونصة اليوم
الذهب يتراجع.. وهذا سعر الأونصة اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

واصل الذهب تراجعه في بداية التعاملات الآسيوية، الجمعة، مقترباً من مستوى 4000 دولار للأونصة، مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأميركية مجدداً بعد تسارع التضخم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4006.06 دولارات للأونصة بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر أكثر من 1% في الجلسة السابقة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم كانون الأول بنسبة 0.3% إلى 4018.50 دولاراً.

ورغم اتجاهه لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، يتجه المعدن النفيس إلى تسجيل خسارة شهرية ثانية على التوالي.

وأظهرت البيانات تسارع التضخم الأميركي خلال أيلول، مدفوعاً بارتفاع تكلفة البنزين وسلع أخرى، ما عزّز توقعات تشديد السياسة النقدية. وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، يقدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة في كانون الأول بنحو 75%.

وتزيد الفائدة المرتفعة تكلفة الاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدرّ عائداً، فتحدّ من جاذبيته للمستثمرين.

وفي أوروبا، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة الخميس، لكنه ألمح إلى زيادة أخرى في كانون الأول، محذّراً من تصاعد مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة. وأعلن أيضاً أن رئيسته كريستين لاغارد ستتنحّى في السابع من شباط.

كما أظهرت بيانات الجمعة تجاوز التضخم الأساسي السنوي في طوكيو هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2% بفارق كبير خلال تشرين الأول، ما يعزّز مبررات التشديد النقدي.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 51.87 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 1488 دولاراً، فيما انخفض البلاديوم 0.5% إلى 1000.75 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى خسائر أسبوعية وشهرية.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الذهب يتراجع في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى نحو 4200 دولار للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى منذ تموز... الذهب يهبط وهذا ما بلغه سعر الأونصة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 3% إلى 4165 دولارا للأونصة والفضة تتراجع بنسبة 5%
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بدعم من تراجع الدولار .. ارتفاع في سعر الذهب
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي الياباني

كريستين لاغارد

البنك المركزي

اليابان

المعادن

أوروبا

جاذبية

طوكيو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-10-30
Lebanon24
05:32 | 2026-10-30
Lebanon24
05:30 | 2026-10-30
Lebanon24
05:22 | 2026-10-30
Lebanon24
05:09 | 2026-10-30
Lebanon24
04:12 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24