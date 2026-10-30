أرباح النفط تدعم خطط الصين لأمن الطاقة.. و6 مليارات دولار سنوياً للاستكشاف

منحت أسعار المرتفعة بفعل الحرب في شركات الطاقة الكبرى دفعةً في الأرباح، قد تساعدها على تمويل خطط زيادة الإنتاج المحلي وتقليل مخاطر الاعتماد على الإمدادات الخارجية.

وأظهرت نتائج الربع الثالث استفادة "بتروتشاينا" و"سينوبك" خصوصاً من أنشطة التنقيب والإنتاج، فيما صمدت أعمال التكرير والتسويق رغم التراجع الحاد في الطلب الصيني على وقود النقل. ويُنتظر أن تعلن "سينوك" نتائجها في وقت لاحق الجمعة.

ويأتي تحسّن الأرباح بعدما حدّدت ، هذا الشهر، مهام لتعزيز أمن الطاقة خلال العقد المقبل، وعرضت الشركات الثلاث خططاً لزيادة احتياطيات ورفع الإنتاج.

وتستورد نحو 70% من احتياجاتها النفطية و40% من الطبيعي، ما يجعل اضطراب الإمدادات، خصوصاً عبر ، عاملاً ضاغطاً على أمنها الطاقوي. كما تحتاج مخزوناتها التجارية إلى التعويض بعد الاضطرابات الطويلة في إمدادات .

وفي هذا السياق، تعتزم "بتروتشاينا"، أكبر منتج في البلاد، إنفاق أكثر من 40 مليار يوان، أي نحو ستة مليارات دولار، سنوياً على الاستكشاف المحلي حتى عام 2030، وفق مذكرة لـ"جيفريز" أعقبت إحاطة لمسؤولي الشركة الخميس.

وتتحسّن أيضاً التكرير والبتروكيماويات مع تقلّص فائض المعروض، فيما يتيح استمرار التصدير للشركات الاستفادة من عوائد أعلى خارج السوق الصينية.

وبحسب "سيتي غروب"، بلغت هوامش التصدير لدى "سينوبك" 65 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، مقابل هوامش تراوحت بين 10 و25 دولاراً للبنزين والديزل في السوق المحلية. (بلومبرغ)