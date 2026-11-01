البتروكيماويات تقلب موازين الصادرات المصرية

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كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في مصر عن ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنسبة 34%، حيث قفزت صادرات القطاع إلى نحو 9.54 مليار دولار، مقارنة مع 7.14 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.وقال رئيس المجلس، المكارم، إن هذه النتائج تعكس تنامي القدرات التنافسية للصناعات ، ونجاح الشركات في تعزيز وجودها بالأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التقليدية والواعدة.وأوضح أن النمو المحقق يعكس تنوع الإنتاجية للقطاع وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الدولية، مؤكداً استمرار جهود المجلس لفتح أسواق تصديرية جديدة من خلال البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم اللقاءات الثنائية مع المستوردين.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف البناء على معدلات النمو الحالية، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الشركات وتوسيع انتشارها في .وكشفت بيانات المجلس عن تصدر الأسمدة قائمة المنتجات المصدرة بقيمة 2.53 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو 14.2%.وجاءت البتروكيماويات في المركز الثاني بصادرات بلغت 2.43 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 96.7%، وبزيادة تتجاوز 1.19 مليار دولار، فيما سجلت صادرات اللدائن والبلاستيك نحو 1.98 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار، بنمو 18.6%.واستحوذت القطاعات الثلاثة مجتمعة على نحو 72.7% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، بقيمة بلغت 6.94 مليار دولار.صادرات الكيماويات العضويةكما ارتفعت صادرات الكيماويات العضوية بنسبة 103.1% لتسجل 371.1 مليون دولار، مقابل 182.8 مليون دولار، فيما بلغت صادرات الكيماويات غير العضوية 695.5 مليون دولار بنمو 32.4%.وسجلت صادرات المنظفات 366.3 مليون دولار بنمو 28.7%، والكيماويات المتنوعة 377.4 مليون دولار بنمو 21.1%، بينما بلغت صادرات الأحبار والدهانات 261.3 مليون دولار، والزجاج 199.1 مليون دولار، والمطاط 151.8 مليون دولار.