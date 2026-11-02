إنتعاش سعر "البيتكوين" بعد إختراق منصّة "بينانس"

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انتعش سعر "البيتكوين" بعد موجة بيع حادة شهدها سوق العملات المشفرة عقب الإعلان عن اختراق أمني لمنصة "بينانس"، مع تحسن معنويات المستثمرين بفعل تراجع المخاوف من تداعيات الاختراق، إلى جانب تنامي الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية بين وإيران.وكانت العملة المشفرة قد تعرضت لضغوط قوية مع نهاية الأسبوع الماضي، عقب تقارير تحدثت عن اختراق أمني في منصة "بينانس"، أسفر عن سحب نحو 6.3 مليار دولار من محافظ متعددة.وأثار الحادث، الذي وُصف بأنه أكبر عملية سرقة للعملات الرقمية في التاريخ، مخاوف بشأن أمن منصات التداول واحتمال امتداد تأثيراته إلى سوق العملات المشفرة على نطاق أوسع.ورغم تعهد "بينانس" بتغطية خسائر العملاء، فإن الغموض المحيط بالأصول المسروقة واحتمالات تصفية مزيد من الأصول أثرا سلباً على ثقة المستثمرين.وزادت عمليات التصفية المرتبطة بالتداول بالرافعة المالية من حدة التراجع، بعدما جرى تصفية مراكز بقيمة تقارب 1.53 مليار دولار خلال 24 ساعة، ما سرّع وتيرة الهبوط.لكن عملة "البيتكوين" بدأت التعافي مع تراجع المخاوف المرتبطة بالاختراق، وأسهم تعهد المنصة بتعويض خسائر العملاء في الحد من القلق بشأن انتقال تداعيات الحادث إلى بقية السوق.