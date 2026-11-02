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إقتصاد

بيتكوين تستعيد بعض خسائرها بعد اختراق تاريخي لمنصة "بينانس"

Lebanon 24
02-11-2026 | 16:17
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بيتكوين تستعيد بعض خسائرها بعد اختراق تاريخي لمنصة بينانس
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استعادت عملة "بيتكوين" جزءاً من خسائرها خلال تعاملات الإثنين، بعد تراجع حاد شهدته سوق العملات المشفرة إثر اختراق إلكتروني استهدف منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، وأسفر عن سرقة أصول تُقدّر بنحو 6.3 مليارات دولار.

وارتفعت بيتكوين مجدداً فوق مستوى 78 ألف دولار، لتتداول قرب 78,233 دولاراً، بعدما هبطت إلى 76,377 دولاراً يوم الجمعة، في تعافٍ محدود لم يمكّنها من استعادة مستوى 80 ألف دولار.
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وجاء التحسن بالتزامن مع استئناف منصة "بينانس" عمليات سحب الأموال تدريجياً، الأحد، بعد تعليقها مؤقتاً لإجراء فحوص أمنية عقب الهجوم الإلكتروني.

وأعلنت المنصة أنها عوّضت نحو 95% من الأصول المسروقة، مؤكدة التزامها بتغطية الخسائر المتبقية وعدم تحميل المستخدمين أي أعباء مالية ناجمة عن الاختراق.

وكانت السلطات الأميركية قد نسبت الهجوم إلى مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية، في عملية تُعد من أكبر سرقات الأصول الرقمية المسجّلة حتى الآن.

وامتد التعافي المحدود إلى عملة "إيثريوم"، التي ارتفعت بنحو 0.4% إلى 2,281 دولاراً، وسط ترقّب المستثمرين لانتخابات التجديد النصفي الأميركية وبيانات سوق العمل وقرارات البنوك المركزية الأوروبية.

ورغم استعادة بعض الخسائر، أعاد الاختراق إثارة المخاوف بشأن أمن منصات تداول العملات المشفرة وقدرتها على حماية أصول المستثمرين من الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق.
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