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إقتصاد

بعد خسارة ترامب الانتخابية.. أسعار النفط تهبط دون 100 دولار

Lebanon 24
04-11-2026 | 16:30
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بعد خسارة ترامب الانتخابية.. أسعار النفط تهبط دون 100 دولار
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تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، في انتكاسة انتخابية للرئيس دونالد ترامب وحزبه الجمهوري.
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وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم كانون الثاني بنسبة 8.98% إلى 94.30 دولاراً، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 7.93% إلى 88.47 دولاراً.

وخسر خام برنت أكثر من 20% من قيمته مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي، وسط تفاؤل متزايد في الأسواق بإمكانية إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع إيران، بعد أسابيع من المخاوف بشأن تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط.

ويراهن المستثمرون على أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قد تدفع الإدارة الأميركية نحو تسوية سياسية، في ظل الضغوط الداخلية المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، أقرّ ترامب بأن الملف الإيراني كان أحد العوامل التي أثّرت في نتائج الانتخابات، معتبراً أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تراجع التأييد للجمهوريين، أكثر من الحرب نفسها.

وتترقب الأسواق الخطوات المقبلة للإدارة الأميركية تجاه إيران، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية والمخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.
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