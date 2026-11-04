بعد خسارة ترامب الانتخابية.. أسعار النفط تهبط دون 100 دولار

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تراجعت أسعار النفط العالمية بشكل حاد، إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عقب فوز الحزب بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ، في انتكاسة انتخابية للرئيس وحزبه .وانخفض سعر برميل خام برنت بحر تسليم كانون الثاني بنسبة 8.98% إلى 94.30 دولاراً، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 7.93% إلى 88.47 دولاراً.وخسر خام برنت أكثر من 20% من قيمته مقارنة بإغلاق الجمعة الماضي، وسط تفاؤل متزايد في الأسواق بإمكانية إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع ، بعد أسابيع من المخاوف بشأن تصعيد عسكري جديد في .ويراهن المستثمرون على أن خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس قد تدفع الإدارة الأميركية نحو تسوية سياسية، في ظل الضغوط الداخلية المرتبطة بالحرب وارتفاع أسعار الطاقة.وفي هذا السياق، أقرّ بأن الملف كان أحد العوامل التي أثّرت في نتائج الانتخابات، معتبراً أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تراجع التأييد للجمهوريين، أكثر من الحرب نفسها.وتترقب الأسواق الخطوات المقبلة للإدارة الأميركية تجاه إيران، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية والمخاوف من تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.