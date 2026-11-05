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إقتصاد

شركتا ماسك تخسران 411 مليار دولار بعد تقدم الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس

Lebanon 24
05-11-2026 | 23:00
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شركتا ماسك تخسران 411 مليار دولار بعد تقدم الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس
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تراجعت أسهم شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، المملوكتين للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بشكل حاد الخميس، لتتسع خسائرهما التي بدأت عقب تقدم الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، فقدت الشركتان نحو 411 مليار دولار من قيمتهما السوقية المجمعة منذ ظهور نتائج الانتخابات، وذلك حتى الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت نيويورك.

 
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وانخفض سهم "تسلا" بنسبة 12% الخميس، بعدما تراجع 3.3% في اليوم السابق، فيما هبط سهم "سبيس إكس" بنحو 11%، عقب خسارته 3.8% الأربعاء.

وفي مؤشر إضافي إلى تراجع ثقة الأسواق، ارتفعت عقود مقايضة التخلف عن سداد الائتمان لخمس سنوات الخاصة بـ"سبيس إكس" بمقدار 14.6 نقطة أساس، لتبلغ 284.3 نقطة أساس سنوياً، وفق بيانات "آي سي إي داتا سيرفيسز".

وكان ماسك أكبر المانحين خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ قدم نحو 445 مليون دولار لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في عدد من السباقات الرئيسية.

وجاءت خسائر الشركتين ضمن موجة هبوط أوسع شهدتها الأسهم الأميركية الخميس، إذ تراجع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 5.77%، فاقداً نحو 1.9 تريليون دولار من قيمته السوقية، فيما سجلت القطاعات الـ11 المدرجة في مؤشر "إس آند بي 500" خسائر جماعية.

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بيع وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على مراكز البيانات في الولايات المتحدة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الطلب على أشباه الموصلات.

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