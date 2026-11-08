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إقتصاد

خطّة لشركات الطيران... هكذا تسعى عبر رحلات السفر الفاخرة إلى تعزيز أرباحها

Lebanon 24
08-11-2026 | 06:01
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خطّة لشركات الطيران... هكذا تسعى عبر رحلات السفر الفاخرة إلى تعزيز أرباحها
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تعكف شركات طيران على تزويد طائراتها بمقاعد فائقة الفخامة، والاستعانة بطهاة حائزين على نجوم "ميشلان" لإعداد قوائم طعام فاخرة، وتصميم صالات نخبوية في المطارات. فبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، فإنه من المتوقع أن تُسرّع هذه الاستراتيجية وتيرة انحسار حصة الدرجة السياحية على العديد من الرحلات، حيث تتوقع الناقلات الجوية أن يدفع ما يصل إلى 70% من الركاب أمولاً أكثر مقابل الخيارات الفاخرة.
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ويقول فولوديمير بيلوتكا الأستاذ في جامعة بيردو والمتخصص في اقتصاديات الطيران، إن مقعد درجة رجال الأعمال قد يشغل مساحة أرضية تعادل أربعة مقاعد من الدرجة الأساسية، لكن سعره يمكن أن يفوقها بخمسة أو ستة أضعاف.

وتابع: "لطالما استثمرت شركات الطيران بكثافة في الخدمات الفاخرة، نظراً لأن هوامش أرباحها أعلى بكثير".

وأعلنت شركة "أميركان إيرلاينز" عن نمو عائدات المقاعد الفاخرة بنسبة 18.5% على أساس سنوي، متفوقة بأربع نقاط مئوية على نمو مقصورة الركاب الرئيسية.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في الشركة أن هذه الزيادة شكّلت نقطة مضيئة في سوق سفر معقد يعاني من وطأة ارتفاع أسعار الوقود، موضحين أن المنتجات الفاخرة تدرّ حوالي نصف عائدات تذاكر الشركة، على الرغم من أنها تمثل نحو 30% فقط من إجمالي المقاعد حالياً.

وفضلاً عن التمايز التقليدي بين المقصورة الرئيسة ودرجة رجال الأعمال، بات بإمكان المسافرين الآن دفع ما يصل إلى 200 دولار مقابل مساحة إضافية للساقين، أو للجلوس في مقدمة الطائرة ومغادرتها أولاً. (ارم نيوز)
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