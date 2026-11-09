تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

كيف تطعم الصين 1.4 مليار نسمة؟ تحديات الغذاء والتوترات التجارية

Lebanon 24
09-11-2026 | 23:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كيف تطعم الصين 1.4 مليار نسمة؟ تحديات الغذاء والتوترات التجارية
كيف تطعم الصين 1.4 مليار نسمة؟ تحديات الغذاء والتوترات التجارية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه الصين تحدياً استراتيجياً لتأمين الغذاء لأكثر من 1.4 مليار نسمة، يحتاجون إلى نحو 4 مليارات وجبة يومياً، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وشح المياه وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، إلى جانب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
Advertisement

ورغم مساحتها الشاسعة، تعاني الصين من محدودية الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التضاريس الجبلية والصحراوية والتوسع العمراني، ما دفع بكين إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وجعل الرئيس الصيني شي جين بينغ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية، ولا سيما الأرز والقمح، أولوية وطنية، من خلال حماية الأراضي الزراعية وتطوير تقنيات الري والبذور عالية الإنتاجية.

وبلغ إنتاج الصين من الحبوب نحو 715 مليون طن عام 2025، فيما تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية إلى 725 مليون طن بحلول عام 2030.

لكن ارتفاع استهلاك اللحوم زاد الطلب على الأعلاف، خصوصاً فول الصويا، الذي استوردت الصين منه نحو 111.8 مليون طن خلال عام 2025، مقابل إنتاج محلي بلغ 20.9 مليون طن فقط.

وفي ظل الخلافات التجارية مع واشنطن، اتجهت بكين إلى تنويع مصادر وارداتها، لتصبح البرازيل المورد الرئيسي لفول الصويا، مستحوذة على نحو 74% من وارداتها عام 2025.

كما وسّعت الصين استثماراتها في الموانئ وشبكات النقل الدولية، بهدف تأمين إمدادات غذائية مستقرة وتقليل تأثير الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.

وتعكس هذه السياسات تحوّل الأمن الغذائي إلى أولوية أساسية في الاستراتيجية الصينية، وسط مساعٍ لتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج المحلي والحفاظ على تدفق الواردات الضرورية.
مواضيع ذات صلة
تحديات معيشية.. كيف تتأثر أسعار الغذاء بأزمة الشحن والمحروقات؟
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض التجارة الأوروبي: العجز التجاري مع الصين يمثل تحديا هائلا مفوض التجارة الأوروبي: العجز التجاري مع الصين يمثل تحديا هائلار
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
2.5 مليار دولار من مجموعة السبع لمواجهة أزمة الغذاء في الدول الأكثر هشاشة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24
نتائج مقلقة في المدارس الرسمية: جوع وسمنة وأطعمة مخالفة
lebanon 24
Lebanon24
10/11/2026 13:05:46 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الصيني شي جين بينغ

الولايات المتحدة

شي جين بينغ

جين بينغ

البرازيل

الصينية

العمران

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:48 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-11-10
Lebanon24
05:48 | 2026-11-10
Lebanon24
03:34 | 2026-11-10
Lebanon24
03:15 | 2026-11-10
Lebanon24
02:02 | 2026-11-10
Lebanon24
01:29 | 2026-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24