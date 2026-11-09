كيف تطعم الصين 1.4 مليار نسمة؟ تحديات الغذاء والتوترات التجارية

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تواجه تحدياً استراتيجياً لتأمين الغذاء لأكثر من 1.4 مليار نسمة، يحتاجون إلى نحو 4 مليارات وجبة يومياً، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وشح المياه وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية، إلى جانب التوترات التجارية مع .ورغم مساحتها الشاسعة، تعاني الصين من محدودية الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التضاريس الجبلية والصحراوية والتوسع العمراني، ما دفع إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.وجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الأساسية، ولا سيما والقمح، أولوية وطنية، من خلال حماية الأراضي الزراعية وتطوير تقنيات والبذور عالية الإنتاجية.وبلغ إنتاج الصين من الحبوب نحو 715 مليون طن عام 2025، فيما تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية إلى 725 مليون طن بحلول عام 2030.لكن ارتفاع استهلاك اللحوم زاد الطلب على الأعلاف، خصوصاً فول الصويا، الذي استوردت الصين منه نحو 111.8 مليون طن خلال عام 2025، مقابل إنتاج محلي بلغ 20.9 مليون طن فقط.وفي ظل الخلافات التجارية مع ، اتجهت بكين إلى تنويع مصادر وارداتها، لتصبح المورد لفول الصويا، مستحوذة على نحو 74% من وارداتها عام 2025.كما وسّعت الصين استثماراتها في الموانئ وشبكات النقل الدولية، بهدف تأمين إمدادات غذائية مستقرة وتقليل تأثير الاضطرابات التجارية والجيوسياسية.وتعكس هذه السياسات تحوّل الأمن الغذائي إلى أولوية أساسية في الاستراتيجية ، وسط مساعٍ لتحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج المحلي والحفاظ على تدفق الواردات الضرورية.