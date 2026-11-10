تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط
، مواصلة خسائرها من اليوم
السابق، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إن شن عمل عسكري ضد إيران
ليس ضروريا "في هذه المرحلة"، مما هدأ المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الشرق الأوسط
.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.23 بالمئة، إلى 92.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0102 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس
الوسيط الأميركي 35 سنتا، أو 0.40 بالمئة، إلى 86.50 دولارا للبرميل.
في وقت لاحق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا إلى 91.56 دولارا للبرميل، وتراجعت عقود الخام الأميركي دولارا أيضا إلى 85.79 دولارا للبرميل.
وكان خام برنت
قد سجل تراجعا 5.85 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ 31 آب.