قلة النوم تُرهق الاقتصاد.. خسائر تتجاوز 100 مليار يورو في ألمانيا

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وحذّر خبراء ألمان من استمرار إهمال صحة النوم في سياسات الشركات، رغم تأثيرها على أداء الموظفين وقدرتهم على التركيز واتخاذ القرارات. وناقشت الجمعية لأبحاث النوم وطب النوم هذه التداعيات خلال مؤتمرها السنوي الرابع والثلاثين في فيسبادن، تحت شعار "النوم.. عامل اقتصادي ومؤثر في المسيرة المهنية".وقال هانز جونتر فيس، رئيس مركز طب النوم في مستشفى بفالتس بمدينة كلينجنمونستر، إن قطاعَي الصناعة والاقتصاد أغفلا طويلاً أهمية النوم للصحة والإنتاجية، وإن الاهتمام بهذا الملف بدأ يتغيّر تدريجياً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وأوضح أن الموظف الذي يعاني مشكلات مزمنة في النوم قد يتغيّب لعجزه عن أداء مهامه، أو يحضر إلى العمل مرهقاً بقدرة إنتاجية أقل. وتزداد خطورة ذلك في قطاعات الرعاية الصحية والنقل وتشغيل الآلات.وأضاف أن المصابين باضطرابات النوم يحتاجون، في المتوسط، إلى وقت أطول للتعافي من الأمراض، ما يطيل إجازاتهم المرضية. وبحسب فيس، يحتاج نحو 80% من الأشخاص إلى النوم بين سبع وتسع ساعات يومياً.وانتقد المتخصص في طب النوم والدعم التنفسي فينفريد راندرات اعتبار الاكتفاء بساعات قليلة من النوم دليلاً على القدرة والتحمّل، مؤكداً أن الحرمان من النوم يضعف اتخاذ القرارات، بما يشمل الاجتماعات الليلية لصنّاع القرار السياسي.وأشار فيس إلى أن نحو 10% من سكان ألمانيا يعانون اضطرابات نوم تستدعي العلاج، لافتاً إلى تزايد الحالات خلال السنوات الماضية، منذ جائحة والحرب في .وحذّر راندرات من نقص خدمات التشخيص والعلاج، موضحاً أن بعض المرضى ينتظرون من أشهر إلى عامين للحصول على الرعاية، بسبب محدودية الخدمات والمقابل المالي المخصص لها.وسلّط الضوء على انقطاع التنفّس أثناء النوم، معتبراً أن إهمال علاجه يرفع كلفة الاستشفاء والحوادث والتغيّب الوظيفي. ودعا إلى تكثيف المصابين، ولا سيما بين مرضى السمنة والسكري.وأكد فيس وجود قصور كبير في رعاية المصابين باضطرابات النوم، مشيراً إلى أن العلاج السلوكي قد يساعد كثيراً منهم، فيما تعالج الأدوية المنوّمة الأعراض عادةً من دون أن تحقق الشفاء. (سكاي نيوز)