ارتفاع أسعار الذهب

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ارتفعت أسعار ، بعد تراجعها بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، لكن المكاسب كانت محدودة إذ زادت توقعات رفع (البنك المركزي الأميركي) للفائدة الشهر المقبل بعد بيانات التضخم التي ‌جاءت أقوى من المتوقع، مما أثر سلبا على المعدن النفيس.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4043.62 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0303 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ثلاثة بالمئة إلى 4017.21 دولارا أمس الثلثاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.5 بالمئة إلى 4051.10 دولارات.