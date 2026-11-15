أكثر من مليوني ساعة عمل بلا أجر أسبوعياً في إسبانيا... ما القصة؟

يواجه سوق العمل تحدياً متزايداً يتمثل في اتساع نطاق العمل الإضافي غير المدفوع، في وقت تسعى فيه البلاد إلى رفع إنتاجية اقتصادها وتعزيز تنافسيته. فقد أظهرت بيانات حديثة أن العاملين في يؤدون أكثر من 2.2 مليون ساعة إضافية أسبوعياً من دون الحصول على مقابل عنها، خلال الربع الثالث من عام 2026.

وبحسب بيانات مسح القوى العاملة التي نقلتها الإسبانية "سيرفيميديا"، بلغ متوسط هذه الساعات 2.2142 مليون ساعة أسبوعياً، مقارنة بنحو 1.8058 مليون ساعة في الفترة نفسها من عام 2025، أي بزيادة سنوية قدرها 22.62%، تعادل أكثر من 408 آلاف ساعة إضافية أسبوعياً.

وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على أوضاع العاملين، ومدى الالتزام بحقوقهم، فضلاً عن التحديات المرتبطة بضبط ساعات العمل وضمان التعويض عن الجهد الإضافي.

55 ألف وظيفة بدوام كامل... ساعات عمل من دون مقابل

ولتوضيح حجم الظاهرة، يمكن مقارنة مجموع الساعات غير المدفوعة بأسبوع عمل افتراضي مدته 40 ساعة. ووفق هذه المعادلة، يعادل حجم العمل المسجل نحو 55.355 وظيفة بدوام كامل.

ولا يعني ذلك أن هذه الساعات يمكن أن تتحول مباشرة إلى العدد نفسه من الوظائف، لكنه يوضح مقدار الجهد الذي يقدمه العاملون خارج دوامهم المعتاد من دون أجر إضافي.

وعلى الرغم من أن الساعات غير المدفوعة انخفضت بنسبة 28.39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، حين بلغت نحو 3.092 مليون ساعة أسبوعياً، فإن ارتفاعها على أساس سنوي يشير إلى استمرار المشكلة.

التجارة والأنشطة المهنية في صدارة القطاعات

وتختلف مستويات العمل الإضافي غير المدفوع بين القطاعات الاقتصادية، إذ جاء قطاع التجارة في المرتبة الأولى بنحو 264.900 ساعة أسبوعياً، تلاه قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ258.500 ساعة، ثم قطاع النقل والتخزين بنحو 243.800 ساعة.

أما من حيث توزيع الساعات بين الجنسين، فسجل الرجال نحو 1.3661 مليون ساعة أسبوعياً، مقابل 848.100 ساعة لدى النساء.

وفي المقابل، بلغ متوسط ساعات العمل الإضافية المدفوعة نحو 3.9272 مليون ساعة أسبوعياً، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.03% مقارنة بالربع السابق.

وتصدرت الأنشطة الصحية والاجتماعية القطاعات من حيث ساعات العمل الإضافية المدفوعة، بنحو 899.500 ساعة أسبوعياً، تلتها الصناعات التحويلية بـ486.400 ساعة، ثم قطاع الضيافة بـ426.800 ساعة.

نظام رقمي لتسجيل الدوام... ومشروع يواجه العقبات

وتعيد هذه المؤشرات ملف الرقابة على ساعات العمل إلى صدارة السياسي والتشريعي في إسبانيا، ولا سيما في ظل مساعي ، بقيادة يولاندا دياز، لتحديث آلية تسجيل الدوام والحد من التجاوزات.

وتقوم الخطة على اعتماد نظام رقمي أكثر دقة وشفافية، يتيح تسجيل ساعات العمل الفعلية، ويمنح مفتشي العمل إمكانية الوصول إلى البيانات اللازمة للتحقق من احترام القواعد القانونية، ورصد الساعات الإضافية، والتأكد من حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية أو التعويضات المقررة لهم.

لكن المشروع لم يخلُ من العقبات، إذ أبدى مجلس الدولة الإسباني، في رأي صدر خلال مارس 2026، تحفظات على الصيغة المطروحة، شملت الأعباء التي قد تترتب على الشركات، ومدى مراعاة خصوصية طبيعة العمل في القطاعات المختلفة، إضافة إلى الضمانات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وحدود الصلاحيات التنظيمية للحكومة.

كذلك برز تباين في وجهات النظر بين وزارتي العمل والاقتصاد بشأن بعض تفاصيل المشروع. وفي حين تمسكت وزارة العمل بالمضي قدماً في تطوير النظام، أبدت استعدادها لإدخال تعديلات تقنية على عدد من بنوده.

وأشارت صحيفة "إل باييس" إلى أن الملاحظات القانونية والتنظيمية زادت من تعقيد إقرار الصيغة الحالية.

ويأتي هذا المسار في ظل تعثر مشروع آخر لوزارة العمل، كان يهدف إلى تقليص أسبوع العمل القانوني من 40 ساعة إلى 37.5 ساعة، بعدما لم يتمكن من الحصول على التأييد البرلماني اللازم في عام 2025.

وبذلك، يبقى تحديث نظام تسجيل ساعات العمل أحد الملفات الأساسية المطروحة أمام وزارة العمل الإسبانية، في محاولة لضبط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، والحد من الساعات التي تُنجز من دون تعويض.