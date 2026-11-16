ما هي أكبر 10 طروحات أولية في أسواق الأسهم؟

تستعد شركة أنثروبيك (Anthropic)، المطوّرة لروبوت الدردشة كلود (Claude)، لبدء تداول أسهمها في يوم الخميس المقبل.وقد يجمع الطرح ما يصل إلى 64.4 مليار دولار، ما يجعله ثاني أكبر طرح عام أولي في التاريخ.وفيما يلي ترتيب أكبر 10 طروحات عامة أولية على الإطلاق من حيث قيمة الأموال التي جُمعت، مع استبعاد الأسهم الإضافية التي يحق لمديري الاكتتاب شراؤها بعد عملية البيع:

1. سبيس إكس (SpaceX): 75 مليار دولارأُدرجت شركة الصواريخ والذكاء الاصطناعي في بورصة ناسداك في يونيو 2026، محققةً نحو ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق.2. أرامكو (Saudi Aramco): 25.6 مليار دولارجمعت عملاقة السعودية هذا المبلغ عبر إدراجها في سوق الأسهم السعودية (تداول) في كانو الاول 2019.3. علي بابا (Alibaba): 21.8 مليار دولارسجلت شركة التجارة الإلكترونية ظهورها الأول في بورصة في ايلول 2014.4. سوفت بنك كورب (SoftBank Corp): 21.3 مليار دولارطرحت أسهمها في بورصة طوكيو في كانون الاول 2018.5. البنك الزراعي الصيني (Agricultural Bank of China - AgBank): 19.2 مليار دولارأدرج البنك الصيني أسهمه في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ في 2010.6. البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC): 19.1 مليار دولاراختار البنك الصيني أيضاً الإدراج المزدوج في هونغ كونغ وشنغهاي في تشرين الاول 2006.7. إن تي تي موبايل (NTT Mobile): 18.1 مليار دولارأُدرجت شركة الاتصالات اليابانية في بورصة طوكيو في تشرين الاول 1998.8. فيزا (Visa Inc): 17.9 مليار دولاربدأت شبكة بطاقات الائتمان الأميركية تداول أسهمها في بورصة نيويورك في آذار 2008.9. إيه آي إيه غروب (AIA Group): 17.8 مليار دولاردخلت الوحدة الآسيوية التابعة لشركة التأمين الأميركية AIG إلى بورصة هونغ كونغ في تشرين الاول 2010.10. إينيل (Enel): 16.5 مليار دولارسجلت شركة الطاقة ، التي تُتداول أسهمها في ميلانو ونيويورك، ظهورها الأول في سوق الأسهم في تشرين الثاني 1999.