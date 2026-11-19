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ورجّح كافاتوني، استراتيجي الأسواق في ، أن تشكّل مستويات 3600 إلى 3700 دولار قاعاً للأسعار، معتبراً التراجع فرصة للمستثمرين الساعين إلى تنويع محافظهم. كما رأى بيارن شيلدروب، كبير محلّلي السلع في "إس إي بي"، أن مستوى 3800 دولار مناسب للشراء، متوقّعاً أن يدعم انخفاض الذهب عبر تخفيف التضخّم وتوقّعات تشديد السياسة النقدية.في المقابل، قالت هاثورن، المحلّلة في "كابيتال دوت كوم"، إن المعدن النفيس لم يبلغ بالضرورة أدنى مستوياته، في ظل غياب مؤشرات على تراجع قريب للدولار وعوائد السندات، واستمرار توقّعات رفع الفائدة الأميركية.وكان الذهب قد فقد أكثر من ربع قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية أواخر شباط، وهبط دون 3800 دولار للمرة الأولى منذ أيلول 2025.ورغم هذه الضغوط، أشار كافاتوني إلى استمرار دعم مشتريات البنوك المركزية للطلب. وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع مشترياتها بنسبة 42% سنوياً إلى 321.2 طن في الربع الثالث، مسجّلاً أعلى مستوى فصلي منذ نهاية 2024. (بلومبرغ)