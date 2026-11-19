انقسمت تقديرات محلّلين بشأن مسار الذهب بعد تراجعه دون 3800 دولار للأونصة، إذ رأى بعضهم في الأسعار فرصة لبناء مراكز استثمارية، فيما حذّر آخرون من استمرار الهبوط تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية، بحسب مقابلات مع "الشرق بلومبرغ".
ورجّح جوزيف
كافاتوني، استراتيجي الأسواق في مجلس الذهب العالمي
، أن تشكّل مستويات 3600 إلى 3700 دولار قاعاً للأسعار، معتبراً التراجع فرصة للمستثمرين الساعين إلى تنويع محافظهم. كما رأى بيارن شيلدروب، كبير محلّلي السلع في "إس إي بي"، أن مستوى 3800 دولار مناسب للشراء، متوقّعاً أن يدعم انخفاض النفط
الذهب عبر تخفيف التضخّم وتوقّعات تشديد السياسة النقدية.
في المقابل، قالت دانييلا
هاثورن، المحلّلة في "كابيتال دوت كوم"، إن المعدن النفيس لم يبلغ بالضرورة أدنى مستوياته، في ظل غياب مؤشرات على تراجع قريب للدولار وعوائد السندات، واستمرار توقّعات رفع الفائدة الأميركية.
وكان الذهب قد فقد أكثر من ربع قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية
أواخر شباط، وهبط دون 3800 دولار للمرة الأولى منذ أيلول 2025.
ورغم هذه الضغوط، أشار كافاتوني إلى استمرار دعم مشتريات البنوك المركزية للطلب. وبحسب مجلس الذهب العالمي، ارتفع صافي
مشترياتها بنسبة 42% سنوياً إلى 321.2 طن في الربع الثالث، مسجّلاً أعلى مستوى فصلي منذ نهاية 2024. (بلومبرغ)