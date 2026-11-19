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حققت شركة "أنثروبيك" الأميركية، المطورة لنموذج "كلود"، أكبر اكتتاب عام في التاريخ، بعدما جمعت نحو 81.3 مليار دولار من طرح أسهمها، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.5 تريليون دولار، وسط تساؤلات بشأن استدامة التقييمات المرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي.وحددت الشركة سعر السهم عند 83 دولاراً، متجاوزة النطاق المتوقع بين 70 و78 دولاراً، فيما تجاوز حجم الاكتتاب الرقم القياسي السابق لشركة "سبيس إكس"، البالغ 75 مليار دولار.ويبدأ تداول أسهم "أنثروبيك" في بورصة ناسداك تحت الرمز "ANT"، في اختبار لقدرة الشركة على الحفاظ على قيمتها السوقية، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.وسجلت الشركة نمواً استثنائياً في إيراداتها، التي ارتفعت من 41 مليون دولار عام 2023 إلى 4.6 مليارات دولار عام 2025، قبل أن تقفز إلى 33.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة تجاوزت 1200% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.ورغم هذا النمو، لا تزال الشركة تواجه تحديات مالية كبيرة، إذ سجلت خسائر تشغيلية بلغت 1.26 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فيما وصلت نفقات الحوسبة والبنية التحتية إلى 9.9 مليارات دولار في الربع الثالث وحده.وتكشف بيانات الاكتتاب أن التزامات الشركة التعاقدية لتأمين القدرات الحاسوبية والبنية التحتية تقترب من 901 مليار دولار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة.وشهد الاكتتاب إقبالاً واسعاً من المستثمرين، بمشاركة شركات تكنولوجية كبرى، بينها "إنفيديا" و" " و"مايكروسوفت"، ضمن طرح خاص مصاحب بلغت قيمته 26 مليار دولار.وقد يشجع نجاح الاكتتاب شركات أخرى على دخول ، وفي مقدمتها " إيه آي"، التي تتوقع أن تصبح جاهزة لطرح أسهمها خلال عام 2027.ويمتد تأثير هذه الطفرة إلى المنطقة العربية، ولا سيما ، التي توسع استثماراتها في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاريع مماثلة في مصر.ومع ذلك، يبقى التحدي الأساسي أمام "أنثروبيك" وشركات القطاع في إثبات قدرتها على تحقيق أرباح فعلية تبرر التقييمات الضخمة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والمنافسة المتزايدة، ومخاوف المستثمرين من تكرار فقاعات التكنولوجيا السابقة.